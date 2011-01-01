使用事例

HeyGenは、AIによって駆動されるスポーツハイライトビデオクリエーターを使用して、サッカーハイライトビデオの作成を革命的に変え、使いやすいインターフェースとカスタマイズ可能なテンプレートを提供して、高品質な映像を作成できます。ソーシャルメディアや大学のスカウトに最適で、HeyGenはあなたのスポーツの瞬間が輝くことを保証します。