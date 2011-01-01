魅力的なビデオを作成するスニークピーク・ビデオメーカーを使って
カスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターを使用して、プロのタッチで魅力的なプロモーションを簡単に作成できます。
例を探る
エージェントは、単一のプロンプトを完全なビデオに変換するために作られた最初のクリエイティブエンジンです。
結果が気に入らないですか？
これらのプロンプトのいずれかを試してみてください。
テックに精通したマーケター向けに、60秒のプロモーションビデオであなたの次の製品発表の本質を捉えましょう。このビデオは、HeyGenのドラッグアンドドロップインターフェースとメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、視覚的に魅力的な体験を創出します。オーディオスタイルはアップビートで魅力的で、視聴者が最初から最後まで夢中になるように設計されています。字幕/キャプションを追加する機能により、あなたのメッセージは明確でアクセスしやすいものになります。
最新イベントを盛り上げるために、30秒のプレビュー動画を作成しましょう。これは、リーチを広げたいソーシャルメディアインフルエンサーに最適です。HeyGenのアスペクト比リサイズとエクスポート機能が特徴で、どのプラットフォームでも完璧にコンテンツを表示できます。ビジュアルスタイルは活気に満ちており、トーンを設定するキャッチーな音楽トラックと組み合わせています。クリエイティブなコントロールを手に入れ、ブランディングに合わせて細部までカスタマイズできます。
小規模ビジネスオーナーがインパクトを生み出すことに熱心な方々に向けて、45秒のプロモーションビデオで新サービスを紹介しましょう。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、このビデオはプロのナレーションとテンプレート＆シーン機能からの鮮やかなビジュアルを組み合わせています。オーディオスタイルは温かみがあり、親しみやすく、聴衆との信頼とつながりを築くように設計されています。HeyGenのビデオエディターを使えば、洗練された最終製品を作り出すために、すべての要素を細かく調整することができます。
クリエイティブエンジン
クルーなし。カットなし。ただあなたのAIビデオエージェントが働いているだけ
プロンプト-ネイティブビデオ制作
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と意図を持って作られた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートとドラッグアンドドロップインターフェースを備えたスニークピークビデオメーカーでクリエイターを強化します。AI駆動のビデオソリューションを使用して、ブランディングを強化し、ソーシャルメディアチャンネルを通じて視聴者とのエンゲージメントを高めます。
魅力的なソーシャルメディア用の動画を作成する.
Create captivating sneak peek videos for social media in minutes, boosting audience engagement and brand visibility.
高性能広告作成.
Quickly produce high-performing promotional videos using AI, ensuring your brand message reaches the right audience effectively.
よくある質問
HeyGenが私のプロモーションビデオ作成をどのように向上させることができますか？
HeyGenでは、カスタマイズ可能なテンプレートとドラッグアンドドロップインターフェースを備えた強力なプロモーションビデオメーカーを提供しており、魅力的なプロモーションコンテンツを簡単に作成できます。ロイヤリティフリーのメディアへのアクセスとブランディングコントロールを使用して、ビデオがあなたのブランドのアイデンティティに完全に合致することを保証できます。
HeyGenのスニークピークビデオメーカーはどのような機能を提供していますか？
HeyGenのスニークピークビデオメーカーは、AIアバターやテキストからビデオへの機能を使って創造的なコントロールを提供し、魅力的なプレビューを作成することができます。このプラットフォームは様々なビデオ解像度をサポートし、スニークピークを強化するためのテキストキャプションや音楽トラックを追加するツールを含んでいます。
HeyGenのビデオエディターはソーシャルメディアチャンネルをサポートしていますか？
はい、HeyGenのビデオエディターはソーシャルメディアチャンネル向けのコンテンツを最適化するように設計されています。アスペクト比のリサイズやエクスポートオプションを使用して、InstagramやFacebookなどのプラットフォーム向けにビデオを簡単にカスタマイズでき、どこでもコンテンツが素晴らしく見えるようにします。
ビデオ制作にHeyGenを選ぶ理由は何ですか？
HeyGenは、音声生成や充実したメディアライブラリを含むAI駆動の機能でビデオ作成において際立っています。プラットフォームの直感的なインターフェースと広範なビデオテンプレートは、効率的でクリエイティブなビデオソリューションを求める初心者からプロフェッショナルまで理想的です。