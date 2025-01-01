ファッションブランドのSnapchat広告キャンペーン用に、Gen Z視聴者をターゲットにした15秒の縦型動画を作成してください。新しいストリートウェアコレクションを紹介するこの動画は、都市の風景で多様なモデルを素早くカットし、鮮やかな色調補正とトレンドのヒップホップサウンドトラックを使用して、視聴者を引き込むものにしてください。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画生成機能を活用して、初期のナラティブフローと画面上のテキストを迅速に作成してください。

