Snapchat広告動画メーカー: 魅力的な広告を素早く作成
AIアバターを使用して魅力的なSnapchat動画広告を作成し、広告のパフォーマンスを向上させます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
若年層（18-25歳）向けに新しいウェルネスアプリの機能を紹介する30秒の説明動画を想像してください。Snapchatの動画広告として提示されるこの動画は、クリーンでモダン、かつ魅力的なビジュアル美学を持ち、柔らかく落ち着いた背景音楽と、プレゼンターの親しみやすく安心感のあるトーンが特徴です。この動画では、HeyGenのAIアバターを前面に出し、ブランドの親しみやすくプロフェッショナルな顔を提供します。
カジュアルゲーマーとモバイルショッパーを対象にしたモバイルゲームアプリのフラッシュセールを発表する10秒のストーリー広告を開発してください。この動画は、エネルギッシュなビジュアル、太字のグラフィック、素早いトランジション、遊び心のある効果音、そして即時行動を促す緊急でエキサイティングなナレーションが必要です。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、クリエイティブなベストプラクティスを用いて高インパクトなプロモーション作品を迅速に組み立ててください。
新しいホームデコアプリのAR体験を示す20秒の没入型広告を想像してください。革新的な技術とモダンなデザインを評価するアーリーアダプターを対象としています。この動画のビジュアルスタイルは、洗練されて未来的で非常に洗練されており、拡張現実の機能が実際の環境にシームレスに統合されている様子を示し、効果的な動画広告生成のために洗練された背景音楽を伴います。HeyGenのボイスオーバー生成を通じて、明確で魅力的なナレーションでコアメッセージを伝えてください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはSnapchat動画広告の作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAI広告生成ツールとして機能し、Snapchat広告用の魅力的な動画を作成するプロセスを簡素化します。クリエイティブツールとAIアバターを活用して、高品質でプロフェッショナルな動画広告を迅速に制作し、さまざまな広告フォーマットに最適化します。
AIアバターを使用してSnapchatストーリー広告を強化できますか？
もちろんです。HeyGenは、リアルなAIアバターのセレクションを提供しており、ストーリー広告を含む動画広告に統合することで、エンゲージメントを高め、ブランドのメッセージを効果的に伝えることができます。この機能は、ブランディングコントロールと組み合わせることで、動画をユニークなものにします。
HeyGenは動画広告生成のためにどのようなクリエイティブリソースを提供していますか？
HeyGenは動画制作のための強力なクリエイティブツールであり、広告テンプレートの豊富な選択肢と強力な動画エディターを提供しています。私たちのプラットフォームは、魅力的な動画広告を簡単に生成し、キャンペーンのクリエイティブなベストプラクティスを確保します。
HeyGenはどのようにして動画広告を異なるプラットフォームや広告フォーマットに最適化しますか？
HeyGenはアスペクト比のリサイズとさまざまなエクスポートオプションをサポートしており、Snapchat動画広告や他のAR体験フォーマットの特定の要件を含む、異なるプラットフォームに合わせて魅力的な動画をシームレスに適応させることができます。これにより、コンテンツが常にプロフェッショナルに見えることを保証します。