コンテンツクリエイターがHeyGenをオンラインのSnapchatビデオエディターとしてどれほど簡単に利用できるかを紹介する1分間のチュートリアルビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは明確で簡潔にし、親しみやすく情報豊富なナレーションとアップビートなバックグラウンドミュージックを使用します。HeyGenの強力な字幕機能を強調し、自動字幕を簡単に追加およびカスタマイズして、ソーシャルメディアアプリでの即時共有とアクセシビリティの向上を実現する方法を示します。

