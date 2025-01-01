SMSキャンペーンビデオジェネレーター：即座にエンゲージメントを向上
高度なテキストからビデオへの機能を使用して、スクリプトから魅力的なマーケティングビデオを簡単に作成し、コンバージョンを向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
デジタルマーケターやエージェンシー向けに、効果的なSMSマーケティングキャンペーンを迅速に開始する方法を示す45秒のダイナミックなビデオが必要です。このビデオには、現代的なグラフィックス、アップビートなバックグラウンドミュージック、視聴者を迅速な作成プロセスに導く魅力的なAIアバタープレゼンターが必要であり、AIビデオジェネレーターの力を強調します。
営業チームやeコマースのプロフェッショナル向けに、SMSで配信される特別オファーを強調する30秒の明るくコンバージョンに焦点を当てたビデオを作成します。ビジュアルスタイルは直接的でアクション指向であり、画面上の明確な行動喚起とエネルギッシュなナレーションを特徴とし、バックグラウンドミュージックは最小限に抑えます。このカスタマイズ可能なビデオは、重要な行動喚起のために最大限の明確さとアクセシビリティを確保するために字幕機能を大いに活用します。
ビデオに不慣れなコンテンツクリエイターやマーケティングアシスタント向けに、SMSキャンペーンビデオをどのように簡単に生成できるかを紹介する1分間のチュートリアルスタイルのビデオを開発します。このビデオは、落ち着いた指導的なナレーションを持ち、画面録画要素と洗練されたAIアバタースニペットを組み合わせます。事前に作成されたテンプレートを選択してカスタマイズする方法を示し、編集ツール環境内での迅速なコンテンツ作成のためのテンプレートとシーンの有用性を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてSMSマーケティングキャンペーンビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーター技術を使用して、SMSマーケティングキャンペーン用の魅力的なビデオを迅速に生成することを可能にします。カスタマイズ可能なテンプレートと使いやすいドラッグ＆ドロップインターフェースを使用して、テキストをビデオに変換し、コンテンツ作成プロセスを効率化します。
HeyGenはリアルなAIアバターと同期されたナレーションをビデオに生成できますか？
はい、HeyGenはリアルなAIアバターと強力なAI音声ジェネレーターを備えており、スクリプトから同期された音声を生成します。このテキストから音声へのツールは、最先端のAI技術を活用して、自然な音声のナレーションをビデオプロジェクトに提供します。
HeyGenで作成したビデオのエクスポートオプションはどのようなものがありますか？
HeyGenは、さまざまなマーケティングビデオやソーシャルメディアコンテンツプラットフォームに適した高品質のビデオをダウンロードすることができます。AI生成ビデオをHDビデオ出力でエクスポートでき、4K解像度を含み、透かしなしで、アスペクト比のリサイズオプションもあります。
HeyGenはブランドの一貫性とビデオのアクセシビリティを向上させる機能を提供していますか？
もちろんです。HeyGenを使用すると、カスタマイズ可能なテンプレートとブランディングコントロールを使用して、ロゴや色を統合し、ブランドの一貫性を維持できます。また、自動字幕を含み、行動喚起を簡単に追加できるため、オンラインビデオメーカーのコンテンツがアクセスしやすく効果的です。