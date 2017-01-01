スマートビデオジェネレーター: AIで魅力的なビデオを作成
高度なテキスト-to-ビデオ機能を使用して、スクリプトを魅力的なAIビデオに素早く変換します。
エンゲージメントを高めたいコンテンツクリエイターやソーシャルメディアマネージャーは、トレンドのトピックやクイックチュートリアルを紹介する45秒の活気ある生成AIビデオを作成するべきです。HeyGenの高度なAIアバターを活用して、情報を遊び心のあるトレンディな方法で提示し、魅力的なバックグラウンドミュージックと迅速なビジュアルトランジションを使用して、メッセージを際立たせましょう。
教育者やトレーナーは、テキスト-to-ビデオジェネレーターを使用して、複雑な概念を簡単に説明する60秒の情報ビデオを制作できます。プロフェッショナルなナラティブをクリーンなビジュアルと落ち着いた明瞭なナレーションでデザインし、HeyGenの正確なボイスオーバー生成機能を活用して、学生や新入社員にとって理解しやすい説明を作成しましょう。
社内コミュニケーションチームや人事担当者は、新入社員を歓迎したり会社の最新情報を共有するための洗練された15秒のAIビデオメーカーアナウンスを迅速に制作できます。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、企業的で歓迎的なトーンをクリーンなデザインとプロフェッショナルなストック映像で実現し、すべての従業員にとって重要な情報をアクセスしやすく魅力的にします。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIを使用してビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは「AIビデオジェネレーター」としてビデオ制作プロセスを簡素化します。単に「テキストプロンプト」や「AI駆動スクリプト」を入力するだけで、当プラットフォームがそれを魅力的な「生成AIビデオ」コンテンツに変換し、事前にデザインされた「テンプレート」を活用してワークフローを加速します。
HeyGenは多様なコンテンツにリアルなAIアバターを生成できますか？
もちろんです。HeyGenは多様な「AIアバター」の豊富なライブラリを備えており、リアルな表情と動きでメッセージを伝えることができます。これらのアバターは、視聴者に真に響く「マーケティングコンテンツ」や「ソーシャルメディアビデオ」を作成するのに最適です。
HeyGenの生成AIでどのようなクリエイティブコンテンツを開発できますか？
HeyGenを使用すると、ダイナミックな「ソーシャルメディアビデオ」から包括的な「マーケティングコンテンツ」や社内コミュニケーションまで、幅広い魅力的なコンテンツを作成できます。「テキスト-to-ビデオジェネレーター」機能に加え、カスタム「ボイスオーバー」や「画像-to-ビデオ」機能のオプションを組み合わせて、あらゆるストーリーを伝えることができます。
HeyGenを使ってどのくらい速くプロフェッショナルなビデオを生成できますか？
HeyGenは強力な「スマートビデオジェネレーター」として機能し、高品質なビジュアルコンテンツを作成する際のスピードと効率性に優れています。アイデアを迅速に洗練された「高解像度MP4」ビデオに変換し、従来のビデオ制作に必要な時間を大幅に短縮します。