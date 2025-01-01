スマートホーム概要ビデオジェネレーター：魅力的なビデオを作成
スクリプトからの強力なテキストからビデオへの変換で、スマートホームの概要を見事に変身させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
インテリアデザイナーやスマートホームコンサルタント向けに、スマートデバイスのシームレスな統合を45秒の動画で紹介することを想像してください。この動画は洗練されたミニマリストのビジュアルスタイルと落ち着いた情報提供のナレーションを必要とし、ユーザーが特定のクライアントのニーズに合わせて動画コンテンツをカスタマイズできる方法を強調します。HeyGenのナレーション生成機能を通じて達成可能なプロフェッショナルな品質を強調してください。
忙しいプロフェッショナルが求める利便性を目指して、スマートホームの概要に焦点を当てたダイナミックな60秒のマーケティング動画を制作し、潜在的な購入者に未来の家を想像させましょう。ビジュアルとオーディオスタイルは、日常のルーチンがスマート技術によってどのように簡単になるかを示すダイナミックなカットを特徴とし、憧れのスムーズなものにするべきです。HeyGenのAIアバターが製品動画を人間味を持って提示し、複雑な機能をアクセスしやすくする方法を強調してください。
テクノロジーに興味を持つ個人向けに設計された、スマートホームの概要のコア機能を示す30秒の説明動画を開発してください。ビジュアルは明確で指導的であり、画面上のテキストは簡潔で、説明的な声が必要です。この動画は、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して、複雑なアイデアを簡単かつ効果的に表現する方法を示すべきです。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてクリエイティブなビデオテンプレートでコンテンツ作成プロセスを強化できますか？
HeyGenは、コンテンツ作成を開始するためのプロフェッショナルなビデオテンプレートとシーンの幅広い選択肢を提供します。これらのビデオをブランドコントロールで簡単にカスタマイズし、ユニークで魅力的なマーケティングビデオを作成できます。
HeyGenが提供するAIアバターのような強力なAIビデオジェネレーターの機能は何ですか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーター技術を活用し、リアルなAIアバターを使用して見事なビデオを作成できます。スクリプトをテキストからビデオへのジェネレーターに入力するだけで、HeyGenがメッセージを簡単に実現します。
HeyGenは多様なコンテンツのためのナレーション生成と字幕をサポートしていますか？
はい、HeyGenは自然な音声のナレーションをビデオに追加するための強力なナレーション生成機能を提供しています。さらに、自動字幕とキャプションを簡単に追加でき、コンテンツをより広いオーディエンスにアクセスしやすく、魅力的にします。
HeyGenは異なるプラットフォーム向けにビデオのアスペクト比をカスタマイズすることをどのように可能にしますか？
HeyGenは、さまざまなソーシャルメディアビデオやプラットフォーム向けにアスペクト比を簡単に調整してビデオプロジェクトをカスタマイズすることを可能にします。また、広範なメディアライブラリを活用して、コンテンツをパーソナライズし、便利にエクスポートすることができます。