Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
カスタマイズに興味のある潜在的なスマートホーム投資家をターゲットにした45秒のダイナミックな動画を開発します。多様なビデオスタイルと洗練されたモーショングラフィックスを使用し、HeyGenの豊富なメディアライブラリとストックサポートを通じてスマートホームデバイスの多様性を強調します。
小規模ビジネス向けに特定のスマートホーム機能を宣伝する60秒の情報豊かなマーケティング動画を制作します。プロフェッショナルなビジュアルガイドと自信に満ちた声を用い、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用してスクリプト全体を動画に変換し、明確な字幕を添えます。
日常のユーザーがスマートホームの利便性を探求するための20秒のソーシャルメディアショートをデザインします。トレンドの音楽とパンチの効いたテキストオーバーレイを使用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを活用して、さまざまなプラットフォームに最適化された縦型動画形式でクイックヒントを提示します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な説明動画を作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、スクリプトを魅力的な説明動画に変換するために設計された高度なAIビデオジェネレーターです。AIアバターと多様なビデオスタイルを活用し、豊富なメディアライブラリと組み合わせてプロフェッショナルな品質のコンテンツを制作します。カスタムアニメーションを迅速に生成し、事前にデザインされたビデオテンプレートを利用して、説明動画を際立たせることができます。
HeyGenは私の動画にどのようなブランディングコントロールを提供しますか？
HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、各動画をブランドのアイデンティティに合わせてカスタマイズすることができます。特定のロゴやブランドカラーを簡単に統合でき、すべてのマーケティング動画が一貫したプロフェッショナルな外観を保つことを保証します。
HeyGenはスクリプトを効率的に完全な動画に変換できますか？
もちろんです。HeyGenは直感的なオンラインビデオメーカーとして機能し、AIアバターと高度なボイスオーバー生成を使用してスクリプトをシームレスに動画に変換します。使いやすいドラッグ＆ドロップエディターが制作プロセスを簡素化し、自動字幕生成機能がコンテンツのアクセシビリティと広範なリーチを確保します。
HeyGenはソーシャルメディア向けの多様なビデオスタイルの作成をどのように支援しますか？
HeyGenはソーシャルメディア向けに最適化された高品質のマーケティング動画を制作するのに優れています。プラットフォームに応じたアスペクト比のリサイズが可能で、さまざまなプラットフォームに動画を適応させることができます。豊富なビデオテンプレートと多様なビデオスタイルのオプションを備えたHeyGenは、どこにいてもオーディエンスを簡単に引き付けることができます。