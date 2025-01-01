スマートファクトリートレーニングビデオジェネレーター：産業トレーニングを簡素化

AIアバターを使用して、従業員トレーニングのための魅力的なトレーニングビデオを生成し、コストと時間を節約します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しい自動化された組立ライン向けに、経験豊富な技術者を対象とした90秒の技術トレーニングビデオを制作してください。ビジュアルアプローチは非常に詳細で、複雑なステップを分解し、スクリプトからの正確なテキストからビデオへのナレーションと統合された字幕/キャプションを使用して、すべての学習者に明確さを確保します。この詳細な「技術トレーニングビデオ」は、HeyGenの強力なキャプション機能を活用します。
サンプルプロンプト2
すべての工場職員向けに、更新された緊急避難プロトコルを詳述する45秒の発表ビデオを想像してください。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用し、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを組み込んで、重要な情報を簡潔に伝える視覚的に魅力的でやや緊急性のあるスタイルを使用します。この迅速な「トレーニングビデオメーカー」アプリケーションは、重要な更新の迅速な配信を保証します。
サンプルプロンプト3
管理および運用チーム向けに、スマートファクトリー内での新しいAI駆動の品質管理システムの利点と実装を説明する2分間の説明ビデオを設計してください。プレゼンテーションは現代的で洗練されており、AIアバターが重要な洞察を提供し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまな内部プラットフォームに最適化されたビデオを提供します。これは、戦略的コミュニケーションのための「AIビデオジェネレーター」の力を示します。
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

スマートファクトリートレーニングビデオジェネレーターの使い方

複雑な手順を明確で魅力的なトレーニングビデオに変換し、労働力を強化し、操作を合理化する直感的なAIビデオジェネレーターを使用します。

1
Step 1
スクリプトを作成し、AIアバターを選択
プラットフォームにトレーニングスクリプトを作成または貼り付けてください。その後、多様なAIアバターから選択し、画面上のプレゼンターとしてコンテンツを生き生きとさせます。
2
Step 2
プロフェッショナルなテンプレートから選択
さまざまなトレーニングシナリオに合わせて設計されたプロフェッショナルなテンプレートから選択し、ビデオ作成を加速させます。特定の工場環境に合わせてシーンをカスタマイズします。
3
Step 3
AI音声とキャプションを生成
複数の言語でトレーニングコンテンツの自然なAI音声を即座に生成します。すべての学習者のためにアクセシビリティを向上させ、正確な字幕を簡単に追加します。
4
Step 4
トレーニングビデオをエクスポート
配信チャネルに最適なアスペクト比を選択してビデオを完成させます。高品質のトレーニングビデオをエクスポートし、工場の学習プラットフォーム全体で展開する準備を整えます。

使用例

従業員トレーニングのエンゲージメントを向上

AI生成のビデオをアバターと音声で活用し、工場トレーニングにおけるエンゲージメントを大幅に向上させ、知識の保持を改善します。

よくある質問

HeyGenはスマートファクトリーの技術トレーニングビデオの配信をどのように支援しますか？

HeyGenはエクスポートプロセスを簡素化し、高品質の技術トレーニングビデオを作成できます。私たちのプラットフォームは互換性を確保し、既存のLMSやSCORMパッケージにトレーニングコンテンツを簡単に統合し、シームレスな従業員トレーニングと配信を実現します。

HeyGenが工場トレーニングのための効率的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターであり、リアルなAIアバターやテキストからの強力なスクリプト生成などの機能を提供します。私たちの豊富なテンプレートとシーンのライブラリを活用することで、高度な編集スキルを必要とせずに魅力的な工場トレーニングビデオを迅速に制作できます。

HeyGenは多言語トレーニングビデオとアクセシビリティ機能をサポートしていますか？

はい、HeyGenは高度なAI音声生成と自動字幕/キャプションを通じて包括的な多言語機能をサポートしています。これにより、従業員トレーニングビデオが多様な労働力にアクセス可能となり、異なる言語背景にわたる理解を向上させます。

HeyGenはスマートファクトリートレーニングビデオのプロフェッショナルな品質をどのように確保しますか？

HeyGenはカスタマイズ可能なロゴと色を通じて一貫したブランディングを実現し、プロフェッショナルなスマートファクトリートレーニングビデオを制作できます。私たちのプラットフォームは高品質のAIアバター、明確な音声生成、すぐに使用できるテンプレートを組み合わせて、洗練された効果的なトレーニングコンテンツを提供します。