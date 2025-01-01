都市革新のためのスマートシティ説明動画メーカー
AIアバターを使って複雑な都市の概念を動的なビジュアル説明に簡略化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
都市マーケティングチームや都市計画者をターゲットにしたダイナミックな30秒のプロモーション動画を制作し、新しいスマートシティイニシアチブの立ち上げの容易さを強調します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、鮮やかなモーショングラフィックスとアップビートな音楽を用い、正確な「ナレーション生成」でインパクトのあるメッセージを迅速に組み立てます。
教育者や学生向けに、スマートシティの文脈で複雑な「データビジュアライゼーション」概念を説明する45秒の情報動画を開発します。ビジュアルスタイルはグラフィックに富み、明確なインフォグラフィックスを備え、「スクリプトからのテキストビデオ生成」を効率的に使用し、自動「字幕/キャプション」でアクセスしやすくします。
コミュニティアウトリーチコーディネーター向けに、スマートシティ生活の具体的な利点を示す15秒のソーシャルメディア動画をデザインします。この「魅力的な動画コンテンツ」は、「メディアライブラリ/ストックサポート」からのテンポの速いモダンなビジュアルを特徴とし、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してさまざまなプラットフォームに最適化され、最大のインパクトを与えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な説明動画の作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIを使用して、プロフェッショナルで魅力的な説明動画を簡単に作成できるようにします。直感的なプラットフォームと多様なテンプレートがプロセスを効率化し、スクリプトから最終動画までの創造的な柔軟性を提供します。
HeyGenで説明動画のビジュアルスタイルやブランディングをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは広範なカスタマイズオプションを提供しており、ブランドカラー、カスタムスタイル、画像を統合できます。AIアバターや背景も個別に設定でき、アニメーション動画がブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。
HeyGenのAIアバターはどのようにしてダイナミックなストーリー作成に役立ちますか？
HeyGenのAIアバターは、ダイナミックで魅力的なストーリー作成の中心です。リアルなナレーション生成でテキストからビデオスクリプトを生き生きとさせ、視聴者を引き込む魅力的なビジュアル説明を提供します。
HeyGenはさまざまな種類のプロモーション動画やソーシャルメディア動画の制作をサポートしていますか？
はい、HeyGenはプロモーション動画や短くて魅力的なソーシャルメディアクリップを含む幅広いコンテンツの効率的な制作を目的としています。AIを活用して、プロフェッショナルな説明動画を迅速に生成し、ストック動画や音楽素材で強化できます。