都市革新のためのスマートシティ説明動画メーカー

AIアバターを使って複雑な都市の概念を動的なビジュアル説明に簡略化します。

都市住民や政策立案者向けに設計された「スマートシティ説明動画メーカー」ソリューションを紹介する、魅力的な60秒の説明動画を作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンで未来的なもので、AIアバターが日常生活を向上させるインテリジェントなインフラについて説明し、明確でプロフェッショナルなナレーションが付随します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
都市マーケティングチームや都市計画者をターゲットにしたダイナミックな30秒のプロモーション動画を制作し、新しいスマートシティイニシアチブの立ち上げの容易さを強調します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、鮮やかなモーショングラフィックスとアップビートな音楽を用い、正確な「ナレーション生成」でインパクトのあるメッセージを迅速に組み立てます。
サンプルプロンプト2
教育者や学生向けに、スマートシティの文脈で複雑な「データビジュアライゼーション」概念を説明する45秒の情報動画を開発します。ビジュアルスタイルはグラフィックに富み、明確なインフォグラフィックスを備え、「スクリプトからのテキストビデオ生成」を効率的に使用し、自動「字幕/キャプション」でアクセスしやすくします。
サンプルプロンプト3
コミュニティアウトリーチコーディネーター向けに、スマートシティ生活の具体的な利点を示す15秒のソーシャルメディア動画をデザインします。この「魅力的な動画コンテンツ」は、「メディアライブラリ/ストックサポート」からのテンポの速いモダンなビジュアルを特徴とし、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してさまざまなプラットフォームに最適化され、最大のインパクトを与えます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

スマートシティ説明動画メーカーの使い方

AI駆動のツールとカスタマイズ可能な機能を活用して、スマートシティの概念を簡単に説明する魅力的でプロフェッショナルな動画を作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
スクリプトをプラットフォームに直接貼り付け、テキストからビデオへの機能を利用して動画生成を開始し、魅力的なストーリーを作成します。
2
Step 2
ビジュアル要素を選択
プロフェッショナルなテンプレートやシーンから選択するか、リアルなAIアバターを使用してスマートシティの概念を動的に提示することで動画を強化します。
3
Step 3
音声とキャプションを追加
プロフェッショナルなナレーション生成を動画に追加し、明確なコミュニケーションを確保し、より広いアクセス性のために自動的に字幕/キャプションを生成します。
4
Step 4
エクスポートと共有
さまざまなアスペクト比でプロフェッショナルな説明動画をエクスポートし、アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、どのプラットフォームにも最適化されるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

スマートシティプロジェクトの成功を紹介

AI駆動の動画ナラティブを通じて、スマートシティソリューションのポジティブな影響を強調し、具体的なプロジェクト成果を示します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な説明動画の作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIを使用して、プロフェッショナルで魅力的な説明動画を簡単に作成できるようにします。直感的なプラットフォームと多様なテンプレートがプロセスを効率化し、スクリプトから最終動画までの創造的な柔軟性を提供します。

HeyGenで説明動画のビジュアルスタイルやブランディングをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは広範なカスタマイズオプションを提供しており、ブランドカラー、カスタムスタイル、画像を統合できます。AIアバターや背景も個別に設定でき、アニメーション動画がブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。

HeyGenのAIアバターはどのようにしてダイナミックなストーリー作成に役立ちますか？

HeyGenのAIアバターは、ダイナミックで魅力的なストーリー作成の中心です。リアルなナレーション生成でテキストからビデオスクリプトを生き生きとさせ、視聴者を引き込む魅力的なビジュアル説明を提供します。

HeyGenはさまざまな種類のプロモーション動画やソーシャルメディア動画の制作をサポートしていますか？

はい、HeyGenはプロモーション動画や短くて魅力的なソーシャルメディアクリップを含む幅広いコンテンツの効率的な制作を目的としています。AIを活用して、プロフェッショナルな説明動画を迅速に生成し、ストック動画や音楽素材で強化できます。