小規模ビジネストレーニングビデオメーカー：簡単で効果的

HeyGenのAIアバターを使用して、ダイナミックなプレゼンテーションを瞬時に作成するプロフェッショナルな従業員トレーニングビデオを作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存の従業員が新しいソフトウェア機能を迅速に学べるように、クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルと明確なオンスクリーンテキスト、クリアで情報豊富なナレーションを用いた45秒の説明ビデオを開発し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して迅速に作成します。
サンプルプロンプト2
潜在的なクライアント向けに、ダイナミックでブランド化されたビジュアルとアップビートなバックグラウンドミュージックを維持しながら、HeyGenの字幕/キャプション機能を通じてアクセシビリティとエンゲージメントを確保する30秒のプロモーショントレーニングビデオを作成します。
サンプルプロンプト3
リモートチーム向けに、詳細なスクリプトをプロフェッショナルで魅力的なビジュアルスタイルと明確で権威あるボイスオーバーを備えた洗練されたビデオに変換し、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して高品質なコンテンツを効率的に制作する75秒の包括的なトレーニングビデオを想像してみてください。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

小規模ビジネストレーニングビデオメーカーの使い方

従業員と顧客を教育するために、ユーザーフレンドリーなプラットフォームで小規模ビジネス向けの魅力的なトレーニングビデオを迅速に作成し、学習効率を向上させます。

1
Step 1
トレーニングビデオテンプレートを選択
トレーニングビデオに特化したさまざまな事前デザインされたテンプレートとシーンから選択します。これにより、コンテンツの初期作成プロセスが簡素化され、構造化された出発点が提供されます。
2
Step 2
スクリプトを貼り付けてビデオを生成
トレーニングスクリプトを簡単に貼り付けるだけで、当プラットフォームがスクリプトからの高度なテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用してダイナミックなビデオに変換します。これには自動音声生成が含まれます。
3
Step 3
ブランディングを適用して洗練
ブランドの色やロゴを使用して、ビデオのプロフェッショナルな外観を向上させます。アクセシビリティを向上させるために、動的な字幕やキャプションを追加します。
4
Step 4
エクスポートしてオンデマンド学習のために共有
完成したビデオをさまざまなアスペクト比とフォーマットで簡単にエクスポートします。希望するプラットフォームで共有し、オーディエンスのためのシームレスなオンデマンド学習を促進します。

使用例

複雑なトレーニングトピックを簡素化

複雑または技術的な主題を明確で理解しやすいトレーニングビデオに簡素化し、チーム全体の理解を向上させます。

よくある質問

HeyGenはトレーニングビデオの作成プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的なプラットフォームでプロフェッショナルトレーニングビデオの作成を簡単にします。AIアバターを使用して魅力的なコンテンツを簡単に生成し、幅広いテンプレートを活用し、テキストを音声に変換してリアルなボイスオーバーを作成することで、あらゆるビジネスの強力なトレーニングビデオメーカーとして機能します。

HeyGenは小規模ビジネスが効果的な従業員トレーニングビデオを開発するのをサポートできますか？

もちろんです。HeyGenは小規模ビジネスに最適なトレーニングビデオメーカーであり、企業が高品質な従業員トレーニングコンテンツを効率的に制作するのを支援します。ブランドコントロールのような機能によりブランドの一貫性が確保され、コラボレーションツールがビデオ作成プラットフォーム全体のプロセスを効率化します。

HeyGenはトレーニングビデオを強化するためにどのような高度な機能を提供していますか？

HeyGenはトレーニングビデオを強化するための高度な機能を提供しており、ダイナミックなボイスオーバーのための強力なテキスト・トゥ・スピーチ機能や、ソフトウェアデモンストレーションをキャプチャするための画面録画オプションがあります。統合されたビデオエディターにより、説明ビデオをシームレスに洗練させることができます。

HeyGenでどのような種類のトレーニングビデオを作成できますか？

HeyGenの多用途なビデオ作成プラットフォームを使用すると、アニメーションビデオや説明ビデオなど、さまざまなトレーニングビデオを制作できます。オンデマンド学習に最適で、コンテンツ開発とストーリーボード作成を効率化するために多くのテンプレートとAI機能を活用できます。