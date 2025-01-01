小規模ビジネストレーニングジェネレーター：迅速にコースを作成

小規模ビジネストレーニングジェネレーターで従業員トレーニングを効率化。スクリプトをビデオに変換してインタラクティブなコースを簡単に作成。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
社内トレーナーやL&D部門を対象にした45秒のダイナミックなビデオを作成し、マイクロラーニングモジュールが従業員のエンゲージメントを向上させる方法を示します。ビジュアルスタイルはモダンでインタラクティブで、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのアニメーションテキストとビジュアルを特徴とし、プロフェッショナルな男性のナレーション生成が多様なトレーニングニーズに迅速に対応するインタラクティブなコース構築の利点を明確に説明します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスの創業者向けに30秒のインスパイアリングなビデオを開発し、カスタマイズ可能なトレーニング体験の力を示します。ビジュアルスタイルはミニマリストでソリューション志向で、さまざまなプロフェッショナルなテンプレートとシーンが個別の学習パスに簡単に適応される様子を示し、鮮明なテキストオーバーレイと高揚感のあるバックグラウンドミュージックを伴います。ビデオは、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートがどこでもコンテンツを美しく見せる方法を示して締めくくります。
サンプルプロンプト3
マーケティングおよびカスタマーサクセスチーム向けに設計された75秒の情報ビデオを制作し、優れた顧客教育のためのビデオコース作成の容易さを強調します。ビジュアルスタイルはフレンドリーで洗練されており、著作ツールを使用して魅力的なコンテンツを作成するステップバイステップのウォークスルーを提示し、アクセシビリティのために明確な字幕/キャプションを強化します。フレンドリーな女性のAIアバターが視聴者をガイドし、包括的なビデオコースの構築プロセスを簡単かつ効果的にします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

小規模ビジネストレーニングジェネレーターの使い方

プロフェッショナルで魅力的なトレーニングコースをチームや顧客向けに簡単に作成し、アイデアを効果的な学習体験に変換します。

1
Step 1
コースコンテンツを作成
トレーニングスクリプトの作成から始めます。強力なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能で、あなたの言葉を魅力的なビデオレッスンに変えます。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なAIアバターから選び、自然な表情と声でトレーニング素材を生き生きとさせる魅力的なインストラクターとして活用します。
3
Step 3
ブランドでカスタマイズ
会社の独自のカラーとロゴを使用してコースをパーソナライズし、すべてのトレーニング素材に一貫性とプロフェッショナルな外観を確保します。
4
Step 4
完成したトレーニングをエクスポート
コースが完成したら、好みのオンライントレーニングソフトウェアやLMSに適した形式で簡単にエクスポートし、従業員を支援する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ダイナミックなマイクロラーニングと更新

マイクロラーニングモジュール、迅速な更新、または従業員のオンボーディングのために短く魅力的なビデオクリップを迅速に制作し、トレーニングの取り組みを効率化します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてビデオコース作成を効率化しますか？

HeyGenはAIアバターと高度なテキストからビデオへの機能を使用して、スクリプトを迅速にプロフェッショナルなビデオコースに変換する力を提供します。このAIコースジェネレーターはビデオコース作成プロセスを劇的に簡素化し、高品質な教育コンテンツを効率的に制作できるようにします。

HeyGenはブランドトレーニング素材のカスタマイズオプションを提供していますか？

はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供しており、すべてのビデオトレーニング素材にロゴや特定のブランドカラーを組み込むことができます。これにより、HeyGenはプロフェッショナルでブランドに合った従業員トレーニングを作成するための理想的な小規模ビジネストレーニングジェネレーターとなります。

HeyGenはインタラクティブなマイクロラーニングコンテンツを開発するためにどのようなツールを提供していますか？

HeyGenは直感的な著作ツールとして機能し、豊富なテンプレートライブラリと多様なシーンを提供して、魅力的でインタラクティブなコースを作成します。AIナレーション生成と字幕オプションを備えており、効果的なマイクロラーニング体験を作成するのに最適です。

HeyGenは簡単なデザインとスケーラブルなコンテンツ作成をどのように支援しますか？

HeyGenは使いやすいインターフェースと豊富なメディアライブラリでデザインプロセスを簡素化し、迅速でスケーラブルなコンテンツ作成を可能にします。さまざまなプラットフォームに合わせてビデオを簡単にリサイズでき、教育資料が常に最適化されるようにします。