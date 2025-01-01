究極の小規模ビジネスマーケティングビデオメーカー
AIアバターを使用して簡単に作成された素晴らしいマーケティングビデオでブランドを強化し、コンバージョンを向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
信頼性と信用を築きたいサービスベースの小規模ビジネス向けに、懐疑的または比較検討中の潜在顧客に合わせた45秒の説得力のあるテスティモニアルビデオを開発することを検討してください。視覚スタイルは、真実味、温かさ、プロフェッショナリズムを求め、理想的には本物の顧客映像と彼らの証言の洗練されたテキストオーバーレイを組み合わせます。HeyGenの字幕/キャプションを使用してアクセシビリティを確保し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、最大のリーチと明確さを実現してください。
既存の顧客やソーシャルメディアのフォロワーとのエンゲージメントを深めるために、インスピレーションを与える60秒のブランドストーリービデオを作成しましょう。この作品は、個人的でストーリーテリングのトーンを取り入れ、フレンドリーなAIアバターがあなたの使命を紹介し、柔らかく高揚感のある音楽と本物の舞台裏の一瞥を背景にしています。HeyGenのAIアバターを活用してブランドの物語を生き生きとさせ、さまざまなテンプレートとシーンを探求してユニークでカスタマイズ可能なデザインを実現しましょう。
ソーシャルメディアプラットフォームで既存および潜在顧客に即時行動を促すために、15秒のプロモーションビデオを作成しましょう。これは、期間限定オファーや新商品の到着を発表するのに最適です。このビデオは、速いペースで目を引く視覚スタイルを持ち、ダイナミックなテキストアニメーションと明確な行動喚起を組み込み、エネルギッシュな背景音楽と同期させる必要があります。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用して迅速にビジュアルを作成し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを通じてプラットフォーム全体で最適な表示を確保しましょう。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なマーケティングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートの幅広い選択肢を使用して、魅力的なマーケティングビデオを制作する力を与えます。ブランド要素を簡単に組み込んで、視聴者に響くプロフェッショナルな外観を実現できます。
HeyGenはソーシャルメディアビデオにどのようなAI機能を提供しますか？
HeyGenは、テキストからビデオへの変換やAIアバターなどの高度なAI機能を活用して、高品質なソーシャルメディアビデオの制作を効率化します。これにより、複雑なビデオ編集スキルを必要とせずにビデオ制作が可能です。
HeyGenはどのようにしてビデオコンテンツ全体で一貫したブランディングをサポートしますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、色、フォントをすべてのビデオコンテンツにシームレスに統合できます。一貫したブランディングは、存在感を強化し、ビジネスのコンバージョンを向上させるのに役立ちます。
HeyGenは小規模ビジネスのマーケティングビデオのニーズに適していますか？
はい、HeyGenは小規模ビジネスのマーケティングビデオメーカーとして理想的で、プロフェッショナルなプロモーションビデオや製品ビデオを迅速に制作できます。直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なメディアライブラリにより、誰でもビデオ制作が可能です。