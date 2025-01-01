小規模ビジネスマーケティングビデオジェネレーター：リーチを拡大
AIアバターを使ってアイデアを魅力的なビデオマーケティングキャンペーンに変換。複雑な編集なしでエンゲージメントを高め、ブランドの可視性を向上させます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングマネージャー向けに、革新的なコンテンツを求める45秒のダイナミックなソーシャルメディア動画を開発し、HeyGenのAIビデオジェネレーターがどのように彼らのワークフローを革新するかを示します。ビジュアルの美学はモダンで魅力的であり、プロフェッショナルなAIアバターが主要な利点を伝えます。HeyGenのAIアバターの力を強調し、洗練された高インパクトなコンテンツを迅速に作成できることを示します。
起業家向けに、強力なオンラインプレゼンスの確立に焦点を当てた60秒の洗練されたブランディングショーケースを制作し、HeyGenがどのようにしてすべてのマーケティング資料で一貫したブランディングを簡素化するかを示します。洗練されたプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、ブランドカラーと洗練を伝える背景音楽を使用します。豊富なテンプレートとシーンの範囲を強調し、一貫したブランドアイデンティティを簡単に維持できることを示します。
デジタルマーケターを対象にした30秒のプロモーションクリップを想像し、魅力的なコンテンツ作成を通じてマーケティングキャンペーンを最適化しようとする彼らに向けます。動画はエネルギッシュでインスパイアリングなビジュアルスタイルを持ち、インパクトのあるナレーションを組み合わせます。HeyGenの効率的なボイスオーバー生成がどのようにしてプロフェッショナルなナレーションを迅速に追加し、キャンペーンメッセージをより深く観客に響かせるかを示します。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして小規模ビジネスのマーケティング活動を強化できますか？
HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーターであり、小規模ビジネスが多様なマーケティングキャンペーンのために魅力的なビデオコンテンツを簡単に作成できるようにします。その直感的なプラットフォームはビデオ制作を簡素化し、小規模ビジネスにとって高品質なビデオマーケティングを手軽で効果的なものにします。
HeyGenを使ってどのような種類のビデオコンテンツを制作できますか？
HeyGenを使用すると、ビジネスに合わせた幅広いビデオコンテンツを簡単に制作できます。魅力的なソーシャルメディア動画、説得力のあるテスティモニアル、情報豊富なトレーニングビデオなどが含まれます。AIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、さまざまなマーケティングニーズに合わせたコンテンツ制作プロセスを効率化します。
HeyGenはビデオ内でのカスタムブランディング機能を提供していますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ビデオが常にビジネスのアイデンティティを反映するようにします。ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントを簡単に組み込むことができ、すべてのマーケティングビデオがプロフェッショナルでブランドに合った外観を保つことができます。
HeyGenはどのようにしてマーケティングキャンペーンのためのビデオ制作を効率化しますか？
HeyGenは、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ変換、AIボイスオーバー生成、豊富なテンプレートライブラリなどの強力な機能を通じてビデオ制作を大幅に効率化します。この効率性により、高品質なマーケティングビデオを迅速に作成し、コンテンツ制作とキャンペーンのパフォーマンスを最適化することができます。