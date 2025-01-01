小規模ビジネスオーナーを対象にした1分間の説明動画を作成し、「スライドショービデオメーカー」を使ってプロフェッショナルなプレゼンテーションを迅速に作成する方法を示します。ビジュアルスタイルはシンプルで直接的であり、インターフェースの画面録画を明確に示し、画面上のテキストオーバーレイで補完し、プロフェッショナルで活気のあるナレーションでまとめます。「字幕/キャプション」を自動的に追加して、アクセシビリティとエンゲージメントを向上させる方法を強調します。

