スライドショービデオメーカー：簡単に魅力的なビデオを作成
写真とビデオを迅速に組み合わせてプロフェッショナルなスライドショーを作成し、魅力的な音楽で強化し、HeyGenの直感的なテンプレートとシーンを活用します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
テクノロジー愛好家向けに90秒のダイナミックな製品紹介を制作し、「AIスライドショーメーカー」の高度な機能を示します。モダンでテンポの速いビジュアルスタイルを採用し、さまざまな事前デザインされた「テンプレートとシーン」を迅速に切り替え、AI駆動のカスタマイズオプションを示します。音声はエネルギッシュで魅力的なナレーションで、現代的なバックグラウンドミュージックに合わせて、AIの知能が複雑なデザインタスクを簡素化する方法を強調します。
教育者やイベントオーガナイザーを対象にした2分間のインスピレーションを与えるナラティブビデオを開発し、「オンラインスライドショーメーカー」がどのようにして「写真とビデオを組み合わせて」魅力的なビジュアルストーリーを簡単に作成できるかを詳述します。ビジュアルスタイルは温かく感情的であり、個人のメディアと「メディアライブラリ/ストックサポート」からの多様なコンテンツをシームレスにブレンドします。落ち着いた安心感のあるナレーションと感情的なバックグラウンドミュージックを伴い、達成感と簡単さを伝えます。
フリーランサーや社内コミュニケーションチーム向けに45秒の簡潔なプロモーションビデオをデザインし、「使いやすい」「フォトビデオスライドショーメーカー」の効率性と洗練された出力を強調します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、迅速な編集ワークフローに焦点を当て、高品質の最終レンダリングを紹介します。統合された「ナレーション生成」機能を利用して、プラットフォームのスピードとプロフェッショナルな結果を強調する明確で自信に満ちたナラティブを作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIスライドショービデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIスライドショーメーカーとして機能し、ユーザーが使いやすいドラッグ＆ドロップエディターを使用して写真とビデオを簡単に組み合わせることができます。AI駆動の機能を統合して、洗練された最終製品を簡単に作成できます。
HeyGenはスライドショーのエクスポートにどのビデオフォーマットをサポートしていますか？
高度なオンラインスライドショービデオメーカーとして、HeyGenは高品質のMP4フォーマットでのエクスポートを可能にし、さまざまなプラットフォームでの互換性を確保します。必要に応じてアスペクト比を調整することもできます。
HeyGenはAIボイスとブランディングでフォトビデオスライドショーを強化できますか？
はい、HeyGenはAI駆動のナレーション生成と強力なブランディングコントロールを提供することで、フォトビデオスライドショーを大幅に向上させます。プロフェッショナルなナレーションを追加し、ロゴやブランドカラーを直接プレゼンテーションに組み込むことができます。
HeyGenはスライドショーを迅速に作成するためのテンプレートとストックメディアを提供していますか？
もちろんです。HeyGenはプロフェッショナルなテンプレートと包括的なメディアライブラリを提供しており、ストックビデオや写真を含めてスライドショーメーカーのプロセスを迅速化します。これにより、迅速かつ効率的なコンテンツ作成が可能になります。