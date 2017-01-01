スキンケアビデオメーカー：簡単に素晴らしい製品ビデオを作成
高度なテキストからビデオへの機能を使用して、スクリプトを魅力的なスキンケア製品ビデオに変換し、ソーシャルメディアマーケティングに最適です。
インディースキンケアブランドのオーナーを対象にした45秒のビューティープロダクトビデオを開発し、最新のクリームを新鮮でモダンな魅力で発表します。このビデオでは、「AIアバター」が製品のユニークな成分と利点を親しみやすく魅力的なトーンで説明し、アップビートで現代的な背景音楽を伴います。ビジュアルスタイルはクリーンでミニマリスティックで、製品のテクスチャーとパッケージに焦点を当て、HeyGenの「ボイスオーバー生成」を活用して一貫したナラティブを提供します。
複雑なスキンケアルーチンをナビゲートする新しいユーザー向けに設計された60秒のチュートリアルビデオを制作し、マルチステップのレジメンの正確な適用を示します。ビデオは明確なステップバイステップの指導的なビジュアルスタイルを採用し、落ち着いた背景音楽でプロセスを簡単にフォローできるようにします。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を組み込み、正確なガイダンスを確保し、「字幕/キャプション」を含めて各段階の詳細を明確にし、アクセシビリティを向上させます。
ソーシャルメディアマーケター向けに、15秒のダイナミックなショートフォームビデオを作成し、新しいグロウブースティングフェイスマスクを宣伝し、迅速で注目を集めるエンゲージメントを目指します。ビジュアルスタイルはテンポが速く活気に満ち、多様な個人がマスクを体験する様子を紹介し、トレンディでエネルギッシュな音楽に合わせます。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して視覚的に魅力的な製品ショットを提供し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」でさまざまなソーシャルプラットフォームに最適化します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなスキンケア製品ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenはカスタマイズ可能なスキンケアビデオテンプレートを備えた包括的なスキンケアビデオメーカーを提供し、高品質な製品ビデオを迅速に制作できます。直感的なインターフェースと多様な編集機能により、クリエイティブなプロセスを最初から最後まで効率化します。
HeyGenのAIアバターはビューティープロダクトビデオマーケティングを強化できますか？
もちろんです。HeyGenのAIアバターは、ビューティープロダクトビデオのバーチャルスポークスパーソンとして機能し、完璧に同期されたテキストからビデオへの機能でメッセージを伝えます。これにより、物理的なプレゼンターを必要とせずにプロフェッショナルなボイスオーバー生成が可能になります。
HeyGenを使用してソーシャルメディア向けにどのようなショートフォームビデオコンテンツを作成できますか？
HeyGenは、すべてのソーシャルメディアプラットフォーム向けのショートフォームビデオコンテンツに最適な多用途のビデオエディターです。製品デモビデオ、チュートリアルビデオ、マーケティングコンテンツを簡単に作成でき、さまざまなアスペクト比にリサイズするオプションがあります。
HeyGenは製品ビデオにカスタムブランディングを許可しますか？
はい、HeyGenはすべての製品ビデオで一貫したプロフェッショナルなブランディングを保証します。ロゴやブランドカラーを含むカスタムブランディングコントロールを適用し、強力なメディアライブラリにメディアを統合できます。