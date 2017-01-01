スキンケア愛好家やビューティーブロガーをターゲットにした30秒のスキンケア製品ビデオを作成し、新しいセラムの輝く効果を紹介します。ビジュアルスタイルは明るく爽やかで、輝く肌のクローズアップを特徴とし、心地よいアンビエントな背景音楽とプロフェッショナルで情報豊富なナレーションを組み合わせます。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、製品の洗練された視覚的に魅力的なプレゼンテーションを迅速に組み立てます。

ビデオを生成