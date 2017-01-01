スキンケア製品ビデオメーカー：ブランドを強化
AIアバターを使用してプロフェッショナルな製品ビデオを生成し、ソーシャルメディアでの売上とエンゲージメントを大幅に向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
トレンドに敏感な美容購入者をターゲットにした、ブランドの最新モイスチャライザーを発表する15秒のスキンケア製品プロモを作成してください。この短くインパクトのあるクリップは、現代的でテンポの速いビジュアルスタイルと、注目を集めるアップビートなトレンド音楽を特徴とします。HeyGenのAIアバターを活用して、テキストからビデオへのスクリプトでニュースを伝え、洗練された魅力的なプレゼンテーションを実現しましょう。
科学的な処方に興味のある顧客向けに、アンチエイジングクリームの主成分に焦点を当てた45秒の製品説明ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは教育的でクリーンであり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのプロフェッショナルなグラフィックスとストック画像を組み込み、成分の利点を強調します。明確で権威ある声でサポートされ、HeyGenの自動字幕/キャプションを追加して、メッセージが広く共鳴するようにしましょう。
目に見える証拠を求める懐疑的な購入者をターゲットにした、ニキビ治療の劇的な結果を紹介する20秒の「ビフォーアフター」スキンケアビデオを制作してください。視覚的に劇的でありながら本物のスタイルを採用し、「ビフォー」と「アフター」のショット間のスムーズで魅力的なトランジションを使用し、インスパイアリングな背景音楽を設定します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルでインパクトのある公開を実現するために制作プロセスを効率化しましょう。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなスキンケア製品ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、プロフェッショナルな製品ビデオを簡単に作成できるようにします。AIを活用して、シンプルなスクリプトからビデオを生成し、多様なビデオテンプレートを選択し、AIアバターを組み込むことで、スキンケア製品プロモーションの制作プロセスを効率化します。
HeyGenは製品ビデオでのカスタムブランディングとパーソナライズを可能にしますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、特定の色、パーソナライズされた要素を製品ビデオに統合することができます。これにより、スキンケア製品プロモビデオが常にブランドの独自のアイデンティティを反映することが保証されます。
HeyGenは短い製品ビデオコンテンツを生成するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、動的な短編ビデオコンテンツを作成するために最適化された機能を備えています。テキストからビデオへの生成、魅力的なナレーションの追加、自動字幕の追加が可能で、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに合わせてアスペクト比を簡単に調整できます。
HeyGenはどのようにして売上を促進する製品ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、AIアバターやスタジオ品質の製品Bロールを含む包括的なツールセットを提供することで、売上を促進する高インパクトな製品ビデオの作成を支援します。これらの機能により、説得力のある製品デモビデオや広告ビデオを作成し、視聴者を効果的に引き付け、最終的に売上を向上させることができます。