スキンケア製品ビデオメーカー：ブランドを強化

AIアバターを使用してプロフェッショナルな製品ビデオを生成し、ソーシャルメディアでの売上とエンゲージメントを大幅に向上させましょう。

最新の美容液を紹介する30秒のスキンケア製品ビデオデモを作成することを想像してください。スキンケア愛好家をターゲットに、実証済みのルーチンを求める人々に向けたものです。ビジュアルスタイルは明るく清潔で、ソフトな照明と製品の塗布のクローズアップを特徴とし、落ち着いたエレガントな背景音楽が流れます。HeyGenの高度なナレーション生成を利用して、製品デモの各ステップをスムーズに案内し、視聴者にメリットを伝えましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
トレンドに敏感な美容購入者をターゲットにした、ブランドの最新モイスチャライザーを発表する15秒のスキンケア製品プロモを作成してください。この短くインパクトのあるクリップは、現代的でテンポの速いビジュアルスタイルと、注目を集めるアップビートなトレンド音楽を特徴とします。HeyGenのAIアバターを活用して、テキストからビデオへのスクリプトでニュースを伝え、洗練された魅力的なプレゼンテーションを実現しましょう。
サンプルプロンプト2
科学的な処方に興味のある顧客向けに、アンチエイジングクリームの主成分に焦点を当てた45秒の製品説明ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは教育的でクリーンであり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのプロフェッショナルなグラフィックスとストック画像を組み込み、成分の利点を強調します。明確で権威ある声でサポートされ、HeyGenの自動字幕/キャプションを追加して、メッセージが広く共鳴するようにしましょう。
サンプルプロンプト3
目に見える証拠を求める懐疑的な購入者をターゲットにした、ニキビ治療の劇的な結果を紹介する20秒の「ビフォーアフター」スキンケアビデオを制作してください。視覚的に劇的でありながら本物のスタイルを採用し、「ビフォー」と「アフター」のショット間のスムーズで魅力的なトランジションを使用し、インスパイアリングな背景音楽を設定します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルでインパクトのある公開を実現するために制作プロセスを効率化しましょう。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

スキンケア製品ビデオメーカーの使い方

プロフェッショナルな製品ビデオを簡単に作成し、スキンケアラインの注目を集め、製品を効果的に紹介しましょう。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
製品の詳細や希望するスクリプトを入力し、AIを活用してスキンケア製品ビデオの魅力的なコンテンツを生成します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
さまざまな即使用可能なビデオテンプレートから選択するか、ブランドの美学に完璧にマッチする製品画像をアップロードします。
3
Step 3
プロフェッショナルなタッチを追加
AI生成のナレーション、カスタム音楽、動的なテキストアニメーションを追加して、製品の利点を効果的に伝えます。
4
Step 4
エクスポートとプロモーション
完成したビデオを高解像度のMP4ファイルとしてダウンロードし、ソーシャルメディアやeコマースプラットフォームで共有してエンゲージメントを高めましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

本物の顧客の声を強調

スキンケア製品の実際の顧客体験やレビューを魅力的なAIビデオで紹介し、信頼を築き、新たな購入を促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなスキンケア製品ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、プロフェッショナルな製品ビデオを簡単に作成できるようにします。AIを活用して、シンプルなスクリプトからビデオを生成し、多様なビデオテンプレートを選択し、AIアバターを組み込むことで、スキンケア製品プロモーションの制作プロセスを効率化します。

HeyGenは製品ビデオでのカスタムブランディングとパーソナライズを可能にしますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、特定の色、パーソナライズされた要素を製品ビデオに統合することができます。これにより、スキンケア製品プロモビデオが常にブランドの独自のアイデンティティを反映することが保証されます。

HeyGenは短い製品ビデオコンテンツを生成するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、動的な短編ビデオコンテンツを作成するために最適化された機能を備えています。テキストからビデオへの生成、魅力的なナレーションの追加、自動字幕の追加が可能で、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに合わせてアスペクト比を簡単に調整できます。

HeyGenはどのようにして売上を促進する製品ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、AIアバターやスタジオ品質の製品Bロールを含む包括的なツールセットを提供することで、売上を促進する高インパクトな製品ビデオの作成を支援します。これらの機能により、説得力のある製品デモビデオや広告ビデオを作成し、視聴者を効果的に引き付け、最終的に売上を向上させることができます。