スキンケア製品動画ジェネレーター：魅力的な広告を迅速に作成
HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、コンバージョン率の高い短編動画コンテンツで売上を向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しい保湿剤を日常のスキンケアにシームレスに取り入れる方法を示す45秒のeコマース製品動画をデザインしてください。新規顧客を対象に、モダンで美しいテンプレートとシーンを使用し、落ち着いた音楽と明確なビジュアル製品ショーケースをHeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートでサポートします。これにより、新しいユーザーが製品を簡単に視覚化し、採用するのを助けます。
乾燥のような一般的な肌の悩みに対処し、最終的な解決策として保湿マスクを紹介する、魅力的な60秒のビデオストーリーテリング作品を制作してください。効果的な解決策を求める個人向けに、情報豊かで視覚的に魅力的なグラフィック、明るいトーンを取り入れ、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して簡潔な説明と字幕/キャプションを提供します。これにより、視聴者を教育し、売上を効果的に向上させます。
新しいビタミンCセラムの期間限定オファーに焦点を当てた、ソーシャルメディア用のダイナミックな15秒の広告動画を開発してください。この短い動画コンテンツは、忙しいソーシャルメディアユーザーと衝動買いをする人々を、テンポの速いカット、キャッチーなバックグラウンドミュージック、大胆なテキストオーバーレイ、AIアバターがプロモーションを迅速に紹介することで魅了します。さまざまなプラットフォームに最適化するために、アスペクト比のリサイズとエクスポートを行ってください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてスキンケア製品動画の作成を強化できますか？
HeyGenは高度なAI製品動画メーカーとして、魅力的なスキンケア製品動画を簡単に生成する力を提供します。AI生成のスクリプトと多様なAIアバターを活用して、製品を魅力的に紹介し、動画ストーリーテリングを大幅に強化します。
HeyGenは美容製品動画のテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenは美容製品動画テンプレートを含む幅広いAI動画テンプレートを提供しており、クリエイティブなプロジェクトを開始するのに役立ちます。直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用して簡単にカスタマイズでき、製品ショーケースがブランドに完全に一致するようにします。
HeyGenはソーシャルメディア用の短編動画コンテンツを作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、ソーシャルメディアプラットフォームに最適な高インパクトの短編動画コンテンツの作成を簡素化するように設計されています。アニメーションを使用して注目を集める魅力的なeコマース製品動画やダイナミックな製品ショーケースを簡単に制作できます。
HeyGenは製品動画にどのようなクリエイティブ機能を提供していますか？
包括的な製品動画ジェネレーターとして、HeyGenはプロフェッショナルなナレーション生成、魅力的なアニメーション、豊富なメディアライブラリサポートなどの強力なクリエイティブ機能を提供します。色のカスタマイズやブランドコントロールを適用して、すべての動画が独自のブランドアイデンティティを反映するようにすることもできます。