スキル研修ビデオジェネレーター: AIで魅力的なコースを作成
AIアバターを使用して、編集スキルや高コストなしでプロフェッショナルな研修ビデオを簡単に作成。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
社内チームやソフトウェアユーザー向けに、新しいソフトウェアモジュールを徹底的に説明する90秒の指導ビデオを想像してください。視覚と音声のスタイルは非常に魅力的で直接的であり、リアルなAIアバターが視聴者を複雑なステップを画面上でデモンストレーションしながら案内します。HeyGenのAIアバターを活用することで、包括的なトレーニングビデオに一貫したプロフェッショナルな顔を提供し、すべての人に高度な機能をアクセス可能にします。
潜在的な顧客や営業チームを対象にした45秒の製品説明ビデオを開発し、新しい技術製品の使いやすさを強調してください。このビデオは、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートビジュアルと魅力的なバックグラウンドミュージックを取り入れた、活気に満ちた現代的なビジュアルスタイルを採用し、アクセシビリティのために自動字幕を付けるべきです。HeyGenの強力なメディアライブラリ/ストックサポートを使用して、製品の価値提案を強調し、プロフェッショナルでコスト効果の高いプレゼンテーションを作成します。
全社スタッフ向けの包括的な2分間のコンプライアンス研修ビデオを作成し、グローバルなアクセスを確保してください。視覚スタイルは権威的でありながら親しみやすく、さまざまなプロフェッショナルなテンプレートとシーンを使用し、明瞭な多言語ナレーションを含み、簡単に更新できるようにします。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを実装して、学習と開発のイニシアチブのコンテンツ作成を効率化し、全社的なトレーニングニーズに効果的に対応します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはスキル研修ビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、テキストを魅力的な研修ビデオに変換し、高度なAIアバターと自然なAI音声生成を使用します。これにより、広範な編集スキルを必要とせずに迅速なコンテンツ制作が可能になり、学習と開発のイニシアチブを効率化します。
HeyGenはビデオ制作にどのような高度なAI機能を提供しますか？
HeyGenは最先端のAIアバターと強力なテキスト-to-ビデオジェネレーターを活用してプロフェッショナルなコンテンツを作成します。このAIビデオプラットフォームは、高度なナレーション生成と自動字幕機能を提供し、多様な研修ニーズに対応する高品質でアクセス可能な出力を保証します。
HeyGenは既存の学習と開発システムと統合できますか？
はい、HeyGenはさまざまな学習と開発プラットフォームとのシームレスなLMS統合をサポートするように設計されており、従業員のオンボーディングと継続的な研修プログラムを強化します。この機能により、AI生成の研修ビデオの簡単な更新と効率的な配信が保証されます。
HeyGenはグローバルチーム向けの多言語ビデオ作成をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは1クリック翻訳と強力な自動字幕機能を備えており、100以上の言語で研修ビデオを制作できます。これにより、グローバルな学習と開発のためのアクセス可能で包括的なコンテンツを作成する強力なAIビデオジェネレーターとなります。