スキルトレーニングビデオジェネレーター: 魅力的なコースを作成
強力なナレーション生成を使用して140以上の言語で本格的なナレーションを生成し、トレーニングビデオを世界中でアクセス可能にします。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
テクノロジー分野のマーケティングチームをターゲットにした、HeyGenが高度な「AIビデオジェネレーター」としてどのように迅速な「ビデオ制作」を可能にするかを強調する、洗練された60秒の製品説明ビデオを開発してください。視覚スタイルは洗練されて情報豊富で、画面上のテキストアニメーションと製品UIモックアップを特徴とするべきです。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」と「ナレーション生成」機能を通じて生成されたナレーションは、技術に精通した視聴者にとって複雑な機能を簡単に理解できるように、権威あるが魅力的である必要があります。
「L&Dチーム」向けに設計された30秒の簡潔な指導ビデオを作成し、既存のトレーニングモジュールに「手間のかからない更新」を実装するプロセスを示します。視覚スタイルはクリーンで直接的で、シンプルで効果的なグラフィックを特徴とし、音声は落ち着いた教育的なプロフェッショナルなナレーションであるべきです。HeyGenの「AIアバター」を使用して一貫したメッセージを伝え、「字幕/キャプション」を使用してすべての学習者にアクセス可能にすることを強調し、コンテンツの改訂を簡単にします。
社内チーム向けに、クライアントとのやり取り中に自信を高めるためのクイックヒントや製品の差別化要素を示す、活気に満ちた20秒の「セールスイネーブルメント」ビデオを制作し、完璧な「トレーニングビデオ」にします。HeyGenの豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」から要素を取り入れることを検討し、ダイナミックで魅力的な視覚スタイルを目指します。ナレーションは自信に満ち、説得力があり、最終出力は「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してさまざまなプラットフォームに最適化され、移動中の営業プロフェッショナルに最大のリーチと影響を与えるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なトレーニングビデオを効率的に作成するのを助けますか？
HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターを使用して、高品質なトレーニングビデオを作成する力を与え、スクリプトを魅力的なコンテンツに変換します。私たちのプラットフォームはビデオ制作プロセス全体を簡素化し、影響力のあるトレーニング資料を迅速かつ簡単に開発できるようにします。
トレーニングビデオ制作のためのクリエイティブなカスタマイズオプションは何がありますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレート、シーン管理、ロゴや色を統合するためのブランディングコントロールを含む、トレーニングビデオのための広範なクリエイティブコントロールを提供します。また、メディアライブラリやストックアセットを活用してコンテンツを強化し、ユニークでブランド化されたビデオ制作を確保できます。
HeyGenのAIビデオジェネレーターは多言語のトレーニングビデオで多様な視聴者をサポートできますか？
もちろんです。HeyGenの強力なAIビデオジェネレーターは140以上の言語をサポートしており、多言語のトレーニングビデオを簡単に制作できます。この機能は、AIナレーションと多言語ビデオプレーヤーオプションと組み合わせることで、トレーニングコンテンツが効果的に世界中の視聴者に届くことを保証します。
HeyGenはスキルトレーニングビデオコンテンツの手間のかからない更新をどのように保証しますか？
HeyGenはスキルトレーニングビデオコンテンツの更新を非常に簡単にします。私たちのプラットフォームはスクリプト、ビジュアル、ナレーションの迅速な編集を可能にし、複雑な再撮影や広範なビデオ制作の必要なく、トレーニング資料が最新で正確であることを保証します。