新入社員向けに、重要な「社員オンボーディング」ステップを簡単に紹介する45秒のダイナミックなビデオを作成することを想像してください。このプロンプトは、HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、視覚的にモダンでプロフェッショナルな「トレーニングビデオ」を作成することをユーザーに促します。音声は、フレッシュな顔ぶれの新しい役割に入る聴衆にぴったりの、明るくフレンドリーなナレーションであるべきです。

