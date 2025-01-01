魅力的なトレーニングのためのスキル開発ビデオジェネレーター
AIアバターを活用して、従業員トレーニングを魅力的で効果的な学習体験に変えましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
書かれたアイデアを魅力的なビジュアルストーリーに変えることで、コンテンツ制作のワークフローを簡素化します。マーケティングプロフェッショナルやオンライン教育者向けに、テキストからビデオへのジェネレーターの効率性を示す45秒のプロフェッショナルなビデオを開発します。このビデオは、明確なオンスクリーンテキストとプロフェッショナルなナレーションを特徴とし、テンプレートとシーンを使用してスクリプトを洗練されたビデオに変える方法を示します。
チームに効果的な学習を提供し、簡単に消化できるコンテンツで力を与えましょう。企業のL&DチームやHRマネージャー向けに、スキル開発ビデオジェネレーターが魅力的なトレーニングビデオの作成をどのように革新するかを詳述する90秒の情報ビデオを制作します。ビジュアルとオーディオスタイルはフレンドリーで指導的なもので、スクリーン録画とアバタープレゼンテーションを組み合わせ、自動生成された字幕とメディアライブラリ/ストックサポートからの豊富なコンテンツでさらに強化されます。
最先端のビジュアルマーケティングでブランドの可能性を解き放ちましょう。ソーシャルメディアマーケターやデジタルエージェンシー向けに、AIアバタージェネレーターが多様なマーケティングキャンペーンに提供する創造的な自由を強調する30秒のテンポの速いビデオをデザインします。この視覚的に印象的なビデオは、ダイナミックなトランジションとトレンドの音楽を使用し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームにコンテンツを簡単に適応させる方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてクリエイティブなビデオ制作を向上させますか？
HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーター技術を使用して、スクリプトを魅力的なビデオに変えることでクリエイティブなビデオ制作を革新します。リアルなAIアバター、AIボイスオーバー、カスタマイズ可能なビデオテンプレートを活用して、ビジョンを効率的に実現します。このプラットフォームは複雑なビデオ編集作業を簡素化し、さまざまなニーズに対応したプロフェッショナル品質のコンテンツを提供します。
HeyGenのAIアバタージェネレーターでどのようなAIアバターを使用できますか？
HeyGenのAIアバタージェネレーターは、ブランドやメッセージに合わせて完全にカスタマイズ可能な多様なリアルなAIアバターを提供します。さまざまなスタイルや外見から選択でき、トレーニングビデオやマーケティングキャンペーンにおいて、AIアバターがコンテンツを効果的に表現します。この機能は、ダイナミックで魅力的なAIビデオコンテンツを作成するための中心的な要素です。
HeyGenは迅速なコンテンツ作成のためのカスタマイズ可能なビデオテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenはコンテンツ作成プロセスを加速するために設計されたカスタマイズ可能なビデオテンプレートの豊富なライブラリを備えています。これらのテンプレートは強力な出発点として機能し、すべてのAIビデオジェネレータープロジェクトで迅速な修正と一貫したブランディングを可能にします。これにより、複雑なトレーニングビデオやスキル開発コンテンツでも効率的なビデオ編集が可能になります。
HeyGenはテキストを魅力的なAIビデオコンテンツに効率的に変換できますか？
もちろんです。HeyGenはテキストからビデオへのジェネレーターとして優れており、単純なテキストスクリプトを簡単に洗練されたAIビデオコンテンツに変換できます。テキストを入力するだけで、HeyGenはプロフェッショナルなAIボイスオーバーと同期されたビジュアル、字幕を自動生成し、制作ワークフロー全体を効率化します。この機能は、魅力的なビデオドキュメンテーションや従業員トレーニングモジュールを迅速に制作するのに理想的です。