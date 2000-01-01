説明動画: スキル構築コンテンツを魅力的に作成
既製のテンプレートとシーンを活用して、複雑なスキル構築レッスンを簡単にする魅力的なトレーニング動画を作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいスキルを習得してキャリアの機会を広げましょう。具体的な実践スキルのステップバイステップガイドを提供する45秒のトレーニング動画を作成します。このプロフェッショナルな動画は、明るく魅力的なビジュアルとアップビートなバックグラウンドトラックを特徴とし、HeyGenのAIアバターを利用して情報を親しみやすく伝え、明確な字幕/キャプションで補完します。
クリエイティブな個人や趣味人向けに、30秒の活気あるアニメーション動画を制作し、新しい芸術的スキルや趣味を始めるようにインスパイアします。ビジュアルとオーディオスタイルは、ダイナミックでカラフルなアニメーションと高揚感のあるバックグラウンドトラック、そしてインスパイアリングな声を特徴とし、HeyGenの既製テンプレートとシーン、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを使用して簡単に作成できます。
新しいスキルの影響を簡単に示すことを想像してください。若いプロフェッショナル向けに、特定のスキルを習得することのキャリア上の利点を紹介する60秒の教育動画をデザインします。この動画は、洗練された企業スタイルのアニメーションと明確なデータビジュアライゼーションを備え、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して生成されたプロフェッショナルなボイスオーバーで提供され、プロフェッショナルな品質と柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートを保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な説明動画を作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、ユーザーが高度なAIビデオツールを使用してプロフェッショナルな説明動画を迅速に制作できるようにします。既製のテンプレートと強力なAI機能を活用して、スクリプトを魅力的なアニメーション動画に変換し、メッセージを明確で魅力的にします。HeyGenはビデオ作成プロセス全体を簡素化します。
HeyGenでどのようなアニメーション動画を制作できますか？
HeyGenを使用すると、ダイナミックなアニメーションプレゼンテーションからインパクトのあるトレーニング動画まで、幅広いアニメーション動画を制作できます。HeyGenの革新的なAI技術、リアルなAIアバターや高品質のボイスオーバーを含む、コンテンツをプロフェッショナルな標準に引き上げます。多様なニーズに対応する完全なビデオ作成プラットフォームとして機能します。
HeyGenは学校のマーケティング動画を作成するためのツールを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは理想的な教育動画メーカーであり、説得力のある学校マーケティング動画を作成するための強力なツールを提供します。カスタマイズ可能なテンプレートと包括的なブランディングコントロールを利用して、視聴者に響くプロフェッショナルな動画を作成できます。HeyGenはすべての教育機関のビデオニーズに対してプロセスを簡素化します。
HeyGenはリアルなボイスオーバーとキャプションの生成を支援しますか？
はい、HeyGenは高度なAIテキスト読み上げ技術を使用してリアルなボイスオーバーを生成し、ビデオ作成プロセスを強化します。また、正確な字幕とキャプションを自動的に提供し、コンテンツをアクセスしやすくプロフェッショナルにします。HeyGenの直感的なインターフェースは、誰にでも使いやすいビデオメーカーです。