ソフトウェア開発者とプロダクトマネージャー向けに、HeyGenを使用して詳細な製品説明ビデオを効率的に作成する方法を示す90秒の技術チュートリアルを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルなものとし、鮮明な画面録画とUIのハイライトを特徴とし、正確で明瞭なAIのナレーションを補完します。HeyGenの強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、技術文書を魅力的なビデオコンテンツに変換する容易さを強調し、AI説明ビデオジェネレーターとしての効率性を強調してください。

