AIでサイト安全トレーニングビデオジェネレーターを革新
リアルなAIアバターを使用して、個別で効果的な職場安全トレーニングビデオを迅速に生成し、従業員の理解とコンプライアンスを向上させます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HRチームやコンプライアンス担当者を対象にした45秒のプロフェッショナルで魅力的なビデオを開発し、職場の安全トレーニングビデオの更新を紹介します。最新のグラフィックと安心感のあるトーンを活用し、HeyGenの「AIアバター」を使用して重要な情報を効果的に提示し、特定の企業ブランドに合わせてビデオテンプレートをカスタマイズします。
特定の安全手順、例えば消火器の操作や非常口についてのクイックリフレッシャーが必要な従業員を対象にした30秒の簡潔な安全ビデオを制作します。このビデオはビジュアル重視で明るいスタイルを持ち、明確なナレーションを特徴とし、HeyGenの「字幕/キャプション」の追加により、すべての視聴者にアクセス可能で、さまざまなテンプレートとシーンから簡単に作成されます。
多様な作業現場のための多言語安全トレーニングビデオを提供する90秒の包括的なビデオを設計します。ビデオはプロフェッショナルで明確なビジュアルスタイルを採用し、多様な「AIアバター」を使用してコンテンツを提供し、HeyGenの「ナレーション生成」によりシームレスな翻訳とローカライズされた安全ガイドラインを可能にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして個別の安全トレーニングビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenはAIを使用して非常に個別化された安全トレーニングビデオを生成する力を提供します。AI駆動のビデオ作成プラットフォームにより、テキストスクリプトをリアルなAIアバターとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して魅力的なビデオに変換し、コンテンツ制作を大幅に簡素化します。これにより、従業員はターゲットを絞った、関連性のある効果的なトレーニングを受けることができます。
HeyGenは多言語の職場安全トレーニングの開発にどのような機能を提供しますか？
HeyGenは多様な労働力にとって重要な包括的な多言語安全トレーニングビデオの作成をサポートします。AIアバターとナレーション生成を活用してコンテンツをローカライズし、自動クローズドキャプションでアクセシビリティを確保します。これにより、すべての言語で一貫した職場安全コミュニケーションが保証されます。
HeyGenは迅速で効率的な安全ビデオ制作のためのツールを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは安全トレーニングビデオの制作において時間とコストの効率を提供するよう設計されています。AI駆動のトレーニングビデオジェネレーターは、カスタマイズ可能なテンプレートとリアルなAIプレゼンターを使用してスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換し、複雑な制作プロセスを排除します。これにより、組織は重要な安全コンテンツを迅速に展開できます。
HeyGenは既存の学習管理システムと互換性がありますか？
はい、HeyGenはさまざまな学習管理システム（LMS）とシームレスに統合され、従業員トレーニングビデオのスムーズな展開と追跡を可能にします。この機能により、安全トレーニングビデオが現在のインフラストラクチャ内で簡単に配布され、知識の保持が向上します。