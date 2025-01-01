HeyGenはAIを使用して非常に個別化された安全トレーニングビデオを生成する力を提供します。AI駆動のビデオ作成プラットフォームにより、テキストスクリプトをリアルなAIアバターとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して魅力的なビデオに変換し、コンテンツ制作を大幅に簡素化します。これにより、従業員はターゲットを絞った、関連性のある効果的なトレーニングを受けることができます。