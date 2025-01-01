独立系アーティストが新曲をソーシャルメディアで発表するための、活気ある30秒のシングルリリースビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはダイナミックでアップビートなもので、音楽に合わせてアニメーションするスタイライズされたリリックビデオを特徴とし、ビートに完璧に同期します。広範な編集スキルがなくてもプロフェッショナルな外観を求める新進ミュージシャンをターゲットにしてください。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、若いデジタルネイティブの観客に響く魅力的で目を引くビジュアルを迅速に構築します。

