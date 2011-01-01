HeyGenは直感的に操作できるAIビデオジェネレーターで、コンテンツ制作を合理化します。当社のプラットフォームでは、AIアバターやテキストからビデオへの機能を使って、専門的なビデオを簡単に作成できます。これは全て使いやすいオンラインエディターを通じて行われ、複雑なビデオ編集ソフトウェアは不要です。