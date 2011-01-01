シンガー ビデオメーカー：簡単に素晴らしい音楽ビデオを作成

私たちのプロフェッショナルにデザインされたテンプレートとシーンを使用して、魅力的な音楽と歌詞のビデオを作成し、あなたのビジョンを迅速に実現させましょう。

若者を魅了するダイナミックな映像とモダンな美学で、志望するアーティストのために魅力的な1分間のミュージックビデオメーカーの制作を作成してください。HeyGenの豊富な「テンプレート＆シーン」を活用して、このプロフェッショナルなビデオを素早く実現し、オーディオがクリアでアーティストやコンテンツクリエーターに完璧に同期していることを確認してください。

See What Video Agent Can Create

Try it yourself! Sign up now to receive 3 free videos

background image of a robotic facebackground image of a robotic face

クリエイティブエンジン

クルーなし。カットなし。ただあなたのAIビデオエージェントが働いているだけ

エージェントは、単一のプロンプトを完全なビデオに変換するために作られた最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプト-ネイティブビデオ制作

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

エンドツーエンド動画生成

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

構造と意図を持って作られた

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

レビュー

シンガービデオメーカーの仕組み

アーティストやコンテンツクリエーター向けに設計された直感的なAIビデオジェネレーターを使用して、プロフェッショナルで魅力的なミュージックビデオ、歌詞ビデオ、またはプロモーションコンテンツを作成しましょう。

1
Step 1
ビデオの基盤を選択してください
音楽ビデオ用に特別にデザインされた様々なプロフェッショナルなテンプレートから選び始めるか、または白紙のキャンバスから新たに始めてください。私たちのテンプレートとシーンは、ビジュアルストーリーを素早く構築するための迅速な方法を提供します。
2
Step 2
オーディオとビジュアルをアップロードしてください
簡単にあなたの曲、アーティストブランディング、または個人的なビデオクリップや画像をアップロードできます。また、当社の広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、あなたの音楽を引き立てる魅力的なビジュアルを見つけることもできます。
3
Step 3
ビジュアルストーリーをカスタマイズする
動画に魅力的な要素を加えましょう。字幕/キャプション機能を使用して歌詞を追加したり、特殊効果やトランジションを適用したり、AIアバターを統合して物語を生き生きとさせましょう。
4
Step 4
作成したものをエクスポートして共有する
音楽ビデオが完璧になったら、MP4ファイルとして簡単にダウンロードできます。アスペクト比のリサイズやエクスポート機能を利用して、様々なプラットフォームに最適化されたビデオを作成し、あなたのアートを世界と共有しましょう。

ユースケース

HeyGenは、アーティストやコンテンツクリエーターが魅力的なビジュアルコンテンツを制作できるようにする革新的なAIビデオジェネレーターです。プロモーションビデオやソーシャルメディアのクリップを簡単に作成し、シンガービデオメーカーとしての観客へのリーチ方法を変革します。

感動的なメッセージを届ける

.

Craft heartfelt or motivational AI videos to share your artistic vision and build a deeper connection with your audience.

background image

よくある質問

HeyGenはプロフェッショナルなAIビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的に操作できるAIビデオジェネレーターで、コンテンツ制作を合理化します。当社のプラットフォームでは、AIアバターやテキストからビデオへの機能を使って、専門的なビデオを簡単に作成できます。これは全て使いやすいオンラインエディターを通じて行われ、複雑なビデオ編集ソフトウェアは不要です。

HeyGenを使用して自分のコンテンツで音楽ビデオをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenではコンテンツを完全にカスタマイズすることができます。独自の音楽、画像、ビデオクリップを含むファイルを簡単にアップロードし、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートや豊富なストックビデオとシームレスに統合して、ユニークな音楽ビデオを作成することができます。

HeyGenで作成されたビデオのエクスポートと共有オプションは何ですか？

HeyGenでは、完成したプロジェクトをMP4ファイルとして簡単にダウンロードできます。これは、YouTubeやSpotifyなどの様々なプラットフォームに対応しています。また、自動字幕生成やアスペクト比のリサイズを利用して、ソーシャルメディアや他のビデオプラットフォームへの共有に最適なビデオを作成することもできます。

HeyGenのAIアバターや自動キャプションがビデオ制作をどのように向上させるのか？

HeyGenの認証済みAIアバターは、スクリプトを生き生きとさせ、高度な音声生成機能と組み合わせて魅力的なコンテンツを作成します。自動キャプション生成機能は、メッセージが明確で広く理解されるようにし、プロモーションビデオや歌詞ビデオをさらに魅力的にすることで、アクセシビリティとエンゲージメントをさらに向上させます。