シンプルビデオメーカー：簡単に素晴らしいビデオを作成
使いやすいインターフェースでアイデアを魅力的なコンテンツに変換し、スクリプトからの強力なテキストビデオ機能で強化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナー向けに、HeyGenの使いやすいインターフェースが包括的なビデオ編集ソリューションとしてのシンプルさを示す90秒の指導ビデオを制作してください。クリーンでミニマリストなビジュアルアプローチを採用し、明確なステップバイステップのガイダンスと落ち着いたプロフェッショナルなナレーションを使用して、HeyGenの多様なテンプレートとシーンの使いやすさを強調します。
デジタルマーケティングの専門家を対象に、ビデオを迅速に編集し、プラットフォーム間で適応させる方法を示す2分間のダイナミックなマーケティングビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで魅力的で、さまざまなアスペクト比を紹介し、HeyGenの強力なアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を最大限に活用するためのエネルギッシュでモチベーショナルなナレーションをサポートします。
コンテンツクリエイター向けに、簡単な編集とHeyGenの革新的な機能を強調する45秒のクリエイティブショーケースビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルは芸術的で視覚的に魅力的で、スムーズなカメラの動きを特徴とし、スクリプトからのテキストビデオを使用して生成された会話型AIボイスと組み合わせて、クリエイターがスクリプトを迅速に実現する方法を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはマーケティングのためのビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはシンプルなビデオメーカーとして、AIを活用したツールでプロセス全体を簡素化します。使いやすいインターフェースにより、簡単に編集ができ、魅力的なマーケティングビデオを迅速に作成できます。
HeyGenはビデオ編集のためにどのようなAIツールを提供していますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターやプロフェッショナルなボイスオーバーのための高度なAIテキストスピーチなどのAIツールを提供しています。この包括的なビデオ編集ソリューションは、ボイスオーバー生成やスクリプトからのテキストビデオなどの複雑な作業を簡素化し、オンラインビデオエディターの体験を向上させます。
HeyGenで自分のブランドスタイルに合わせてビデオをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供しており、ロゴや特定の色を取り入れてカスタムスタイルや画像を作成できます。また、トレンドのテンプレートを活用して、ブランドの美学に合ったビデオを迅速に作成できます。
HeyGenはどのようにしてビデオを迅速に編集し共有するのを助けますか？
効率的なオンラインビデオエディターとして、HeyGenは直感的なドラッグアンドドロップ機能と強力なメディアライブラリを使用してビデオを迅速に編集できます。ビデオが完成したら、さまざまなアスペクト比でエクスポートし、ソーシャルメディアで簡単に共有できます。