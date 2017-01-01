小規模ビジネスオーナーを対象にした30秒のダイナミックなマーケティングビデオを作成し、シンプルなビデオジェネレーターがどのようにしてスクリプトを魅力的なコンテンツに素早く変えることができるかを紹介します。ビジュアルスタイルは明るくエネルギッシュで、クイックカットと画面上のテキストハイライトを特徴とし、アップビートで自信に満ちたナレーションが加わります。スクリプトからプロフェッショナルなプロモーションを生成するText-to-videoの使いやすさを強調してください。

ビデオを生成