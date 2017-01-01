シンプルビデオジェネレーター: AIでプロフェッショナルなビデオを作成

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイター向けに、バイラル投稿を素早く作成する方法を示す15秒のソーシャルメディアビデオを開発します。ビジュアルはテンポが速くトレンディで、ダイナミックなトランジションと鮮やかな色彩を活用し、AIアバターが熱意ある会話調のメッセージを届けます。AIアバターの力でメッセージをパーソナライズし、ソーシャルメディアコンテンツのエンゲージメントを高めることを強調してください。
サンプルプロンプト2
企業トレーナーやeラーニングクリエイター向けに、複雑なソフトウェア機能を説明する60秒の教育チュートリアルをデザインします。ビジュアルスタイルはクリーンで整理されており、明確な画面録画とアニメーションオーバーレイを特徴とし、落ち着いた権威あるナレーションがサポートします。プラットフォームが自動的に字幕を生成し、教育コンテンツのアクセシビリティと明確さを確保する方法を示してください。
サンプルプロンプト3
イベントオーガナイザー向けに、今後のバーチャルカンファレンスを発表する45秒の目を引くプロモビデオを制作します。ビジュアルはモダンで洗練されており、印象的なグラフィックとプロフェッショナルなストック映像を組み合わせ、エキサイティングで簡潔なナレーションが加わります。テンプレートとシーンを使用して作成を迅速に開始し、最小限の労力で高品質のプロモビデオを制作する効率性を示してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

シンプルビデオジェネレーターの使い方

直感的なAIプラットフォームを使用して、アイデアを簡単に魅力的なビデオに変換し、プロフェッショナルな結果を得ることができます。

1
Step 1
スクリプトを作成
強力なText-to-video機能を使用して、スクリプトやテキストプロンプトを入力し、初期のビデオコンテンツを即座に生成します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選択して、メッセージを効果的に伝え、視聴者を引き付けるビデオを強化します。
3
Step 3
ブランド要素を適用
ロゴ、色、その他のブランドコントロールを適用して、ブランドアイデンティティに完全に一致させ、ブランドの一貫性を確保します。
4
Step 4
エクスポートと共有
最後に、さまざまなアスペクト比でプロフェッショナルなビデオをエクスポートし、希望するすべてのプラットフォームで共有する準備を整えます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なマーケティングビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーターを使用して、魅力的なマーケティングビデオやソーシャルメディアコンテンツを簡単に制作することを可能にします。テキストからビデオへのスクリプトを入力し、多様なAIアバターから選択するだけで、HeyGenがプロモーションやソーシャルメディアに最適な魅力的なビジュアルストーリーに変換します。

HeyGenがさまざまなコンテンツに適した優れたオンラインビデオエディターである理由は何ですか？

HeyGenは、教育コンテンツやプロモビデオなど、多様なコンテンツを作成するために設計された強力なオンラインビデオエディターとして機能します。使いやすいインターフェースにより、プロフェッショナルなナレーション、字幕、ライブラリからの豊富なメディアの統合が簡単に行え、制作プロセス全体を簡素化します。

HeyGenを使用してブランドや独自のスタイルでビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、ビデオ作成において完全にカスタマイズされたスタイルを可能にします。ブランドキット機能を活用して、ロゴや色を組み込み、ブランドの一貫性を高めることができます。さらに、アニメーションやグラフィックを統合し、多様なAIアバターから選択して、ビデオが独自のものであり、ビジョンに合致するようにします。

HeyGenは忙しいプロフェッショナルのためにビデオ作成プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenはシンプルなビデオジェネレーターとして設計されており、短く魅力的なコンテンツの制作を効率化します。直感的で使いやすいインターフェースにより、プロフェッショナルは簡単なテキストプロンプトから素早くビデオを生成でき、従来の編集方法と比較して時間と労力を大幅に削減します。