プロモーションビデオメーカー: 驚くほど速くプロモを作成
AIを活用したテキストからビデオへの機能で、スクリプトからプロフェッショナルなプロモーションビデオを簡単に作成できます。
デジタルマーケター向けに、ソーシャルメディアでの話題を生み出すことに焦点を当てた45秒の魅力的なビデオを制作してください。クリーンなグラフィックスタイルとインスピレーションを与えるオーディオを特徴とし、カスタマイズ可能なAIアバターとスクリプトからのテキストをビジュアルに変換する機能を使用して、HeyGenがどのようにして魅力的なコンテンツを迅速に作成できるかを示します。
スタートアップ向けに、複雑なサービスを明確にするための60秒の簡潔な説明ビデオを開発してください。親しみやすくプロフェッショナルなビジュアルアプローチを採用し、明確なアニメーションとバックグラウンドミュージックを使用します。字幕/キャプションを利用してアクセシビリティを高め、広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して完璧なビジュアルを見つけることで、HeyGenがプロモーションビデオの作成をどのように簡素化するかを強調します。
eコマースビジネスを対象にした、迅速で直接的な行動喚起が必要な15秒のパンチの効いたビデオ広告をデザインしてください。魅力的な製品ショットと簡潔なメッセージを特徴とし、アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなプラットフォームでシームレスに配信できる効果的なビデオ広告を迅速に作成する方法を紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロモーションビデオの作成を強化できますか？
HeyGenは、プロモーションビデオの作成を効率化するために設計された高度なAIビデオメーカーです。AIアバター、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能、ドラッグ＆ドロップエディターを使用して、マーケティングニーズに合わせた高品質なプロモビデオを簡単に生成できます。
HeyGenはプロモーションビデオ作成を簡素化するためのビデオテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenは、インパクトのあるプロモーションビデオを迅速に作成するための多様なプロフェッショナルビデオテンプレートを提供しています。これらのテンプレートは、説明ビデオから製品デモビデオまで、さまざまな用途に対応しており、迅速かつクリエイティブなスタートを切ることができます。
HeyGenは魅力的なプロモーションビデオを作成するためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターや高度なテキストからビデオへの機能を活用して、シンプルなテキストプロンプトをダイナミックなプロモーションビデオに変換することができます。また、高品質なボイスオーバーやアニメーションテキストを追加して、コンテンツを強化することも可能です。
HeyGenを使用してプロモーションビデオのブランディングをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、すべてのプロモーションビデオに対して広範なブランドカスタマイズを可能にします。ブランドの特定の色、ロゴ、その他のビジュアル要素を組み込んで、すべてのビデオ広告で一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持できます。