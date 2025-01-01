月間ショー動画制作者で魅力的なコンテンツを作成
多様なテンプレートとシーンを使用して、オンライン動画制作者でプロフェッショナルな結果を得る月間ショー動画を簡単に作成できます。
スケーラブルなコンテンツ作成を目指すマーケティング専門家を対象とした、洞察に満ちた90秒の説明動画を制作します。洗練されたモダンなビジュアルスタイルと自信に満ちた明瞭な声で、HeyGenの高度なAIアバターとAI動画制作者としての能力が、制作効率とブランドの一貫性を大幅に向上させる様子を紹介します。
複雑なトピックを魅力的な学習モジュールに変える必要がある教育者や企業トレーナーを対象とした、説得力のある2分間の指導動画を開発します。明確で教育的なトーンとクリーンなデモンストレーションビジュアルで、HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト動画機能が、書かれたコンテンツを魅力的な物語に変え、教育目的のための強力な動画編集者として機能する様子を強調します。
視聴者のエンゲージメントとアクセシビリティを向上させたいと考えている、意欲的なコンテンツクリエイターやYouTuber向けの、インスピレーションを与える1分間のチュートリアルを作成します。創造的で活気あるビジュアルとエネルギッシュで励みになる声を特徴とし、HeyGenを通じて字幕/キャプションを統合する簡単さを示し、この強力な動画制作者がどのようにしてより広い視聴者にリーチし、コンテンツのリーチを向上させるかを紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてユーザーのAI動画作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAI動画制作者で、プロフェッショナルな動画を簡単に生成できます。ドラッグ＆ドロップエディターとテキスト読み上げ機能により、オンライン動画作成の全プロセスを効率化します。
HeyGenを使用して動画にどのようなコンテンツを組み込むことができますか？
HeyGenは豊富なストックコンテンツライブラリを提供し、独自の動画や画像のアップロードをサポートします。また、さまざまな動画テンプレートを活用し、ブランドコントロールを適用してマーケティング動画をカスタマイズできます。
HeyGenはプロジェクトのためにリアルなAIアバターとナレーションを生成できますか？
はい、HeyGenはAI動画制作者として優れており、高度なAIアバターとスクリプトからの高品質なナレーション生成を提供します。これにより、真にダイナミックで魅力的なオンライン動画を作成できます。
HeyGenはさまざまなフォーマットに対応した多用途なオンライン動画エディターですか？
もちろんです。HeyGenは包括的なオンライン動画エディターとして機能し、アスペクト比の変更やさまざまなエクスポートオプションをサポートします。YouTube動画やその他のマーケティング動画のニーズに合わせてコンテンツを簡単に適応させることができます。