ショートチュートリアルビデオテンプレート: 魅力的なハウツーガイドを作成
HeyGenのドラッグ＆ドロップエディターを使用して、高品質のショートチュートリアルビデオテンプレートを簡単にカスタマイズし、プロフェッショナルなハウツーコンテンツを迅速に作成します。
テクノロジーに精通した個人向けに、革新的なソフトウェア機能を強調した60秒の製品デモをデザインしてください。ビデオはスリークで未来的なビジュアルスタイルを採用し、魅力的なバックグラウンドミュージックと正確なナレーションを備えています。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して開始し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、説明をプロフェッショナルなプレゼンテーションに簡単に変換し、すべての詳細が明確に伝わるようにしてください。
ソーシャルメディアコンテンツクリエイター向けに、利用可能なリソースを使用したクイック編集トリックを示す30秒のエネルギッシュなショートチュートリアルビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは鮮やかでテンポが速く、トレンディなバックグラウンドミュージックに合わせて、簡単にフォローできる指示を提供します。字幕/キャプションを追加してアクセシビリティとエンゲージメントを向上させ、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートから関連するストックメディアを使用してビジュアルストーリーテリングを充実させてください。
初めて複雑なサービスに出会う新しいユーザー向けに、40秒のウェルカムエクスプレイナービデオを作成してください。ビジュアルデザインはシンプルでフレンドリーで、アニメーションインフォグラフィックに似ており、温かく安心感のある声で伴われています。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、明確で簡潔なナレーションを作成し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに適応可能なビデオを作成し、最も広い視聴者に効果的にリーチしてください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてショートチュートリアルビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、編集可能なビデオテンプレートやAIアバターを含む包括的なツールセットを提供し、高品質のショートチュートリアルビデオを簡単に作成できます。スクリプトを魅力的なハウツービデオに迅速かつ効率的に変換できます。
製品デモやエクスプレイナービデオにはどのようなビデオテンプレートがありますか？
HeyGenは、魅力的な製品デモやエクスプレイナービデオに特化した多様なビデオテンプレートを提供しています。これらのテンプレートを使用して、提供する製品を効果的に紹介し、ビデオテンプレートを簡単にカスタマイズし、メッセージを強化するためにストックメディアを統合できます。
HeyGenは生成したビデオにカスタムブランディングをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは、ユーザーに強力なブランディングコントロールを提供し、ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。ロゴを簡単に組み込み、色を調整し、すべての作成したビデオで一貫した外観を維持して、プロフェッショナルで高品質なプレゼンテーションを実現します。
HeyGenの作品にアニメーション要素やビデオエフェクトを追加できますか？
はい、HeyGenの直感的なオンラインビデオ編集ツールは、ドラッグ＆ドロップエディターを完備しており、さまざまなアニメーション要素やビデオエフェクトでコンテンツを強化できます。これにより、ビデオテンプレートをカスタマイズし、注目を集めるダイナミックで視覚的に魅力的なビデオを作成できます。