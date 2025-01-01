ショートチュートリアルビデオテンプレート: 魅力的なハウツーガイドを作成

HeyGenのドラッグ＆ドロップエディターを使用して、高品質のショートチュートリアルビデオテンプレートを簡単にカスタマイズし、プロフェッショナルなハウツーコンテンツを迅速に作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
テクノロジーに精通した個人向けに、革新的なソフトウェア機能を強調した60秒の製品デモをデザインしてください。ビデオはスリークで未来的なビジュアルスタイルを採用し、魅力的なバックグラウンドミュージックと正確なナレーションを備えています。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して開始し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、説明をプロフェッショナルなプレゼンテーションに簡単に変換し、すべての詳細が明確に伝わるようにしてください。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアコンテンツクリエイター向けに、利用可能なリソースを使用したクイック編集トリックを示す30秒のエネルギッシュなショートチュートリアルビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは鮮やかでテンポが速く、トレンディなバックグラウンドミュージックに合わせて、簡単にフォローできる指示を提供します。字幕/キャプションを追加してアクセシビリティとエンゲージメントを向上させ、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートから関連するストックメディアを使用してビジュアルストーリーテリングを充実させてください。
サンプルプロンプト3
初めて複雑なサービスに出会う新しいユーザー向けに、40秒のウェルカムエクスプレイナービデオを作成してください。ビジュアルデザインはシンプルでフレンドリーで、アニメーションインフォグラフィックに似ており、温かく安心感のある声で伴われています。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、明確で簡潔なナレーションを作成し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに適応可能なビデオを作成し、最も広い視聴者に効果的にリーチしてください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ショートチュートリアルビデオテンプレートの使い方

プロフェッショナルなテンプレートと強力なAIツールを使用して、視聴者を最大限にクリアに案内する魅力的なショートチュートリアルビデオを迅速かつ簡単に作成します。

1
Step 1
チュートリアルテンプレートを選択
「チュートリアルビデオテンプレート」の豊富なライブラリを探索して開始します。HeyGenの多様な「テンプレートとシーン」を活用して、コンテンツとビジュアルスタイルに最適なデザインを選び、作成を始めましょう。
2
Step 2
コンテンツをカスタマイズ
選択したテンプレートに特定のスクリプトを追加してパーソナライズします。HeyGenの「スクリプトからのテキストをビデオに変換」機能を活用して、テキストを魅力的なボイスオーバーに変換し、「ビデオテンプレートをカスタマイズ」してニーズに合わせます。
3
Step 3
ビジュアルで強化
ビジュアルとブランディングを取り入れてチュートリアルを向上させます。「メディアライブラリ/ストックサポート」にアクセスして関連する画像やビデオを追加し、「製品デモ」やハウツーガイドが明確でインパクトのあるものになるようにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
「ショートビデオ作成」を最終確認し、すべての要素を確認します。HeyGenの「字幕/キャプション」機能を利用してアクセシビリティを確保し、プラットフォーム全体で共有するために洗練されたビデオをエクスポートします。

使用例

ソーシャルメディアチュートリアルを制作

ソーシャルメディア向けの魅力的なショートチュートリアルビデオテンプレートを迅速に制作し、エンゲージメントとブランドプレゼンスを向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてショートチュートリアルビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、編集可能なビデオテンプレートやAIアバターを含む包括的なツールセットを提供し、高品質のショートチュートリアルビデオを簡単に作成できます。スクリプトを魅力的なハウツービデオに迅速かつ効率的に変換できます。

製品デモやエクスプレイナービデオにはどのようなビデオテンプレートがありますか？

HeyGenは、魅力的な製品デモやエクスプレイナービデオに特化した多様なビデオテンプレートを提供しています。これらのテンプレートを使用して、提供する製品を効果的に紹介し、ビデオテンプレートを簡単にカスタマイズし、メッセージを強化するためにストックメディアを統合できます。

HeyGenは生成したビデオにカスタムブランディングをサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは、ユーザーに強力なブランディングコントロールを提供し、ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。ロゴを簡単に組み込み、色を調整し、すべての作成したビデオで一貫した外観を維持して、プロフェッショナルで高品質なプレゼンテーションを実現します。

HeyGenの作品にアニメーション要素やビデオエフェクトを追加できますか？

はい、HeyGenの直感的なオンラインビデオ編集ツールは、ドラッグ＆ドロップエディターを完備しており、さまざまなアニメーション要素やビデオエフェクトでコンテンツを強化できます。これにより、ビデオテンプレートをカスタマイズし、注目を集めるダイナミックで視覚的に魅力的なビデオを作成できます。