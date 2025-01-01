短いトレーニングビデオテンプレート：学習とエンゲージメントを向上

従業員トレーニングとマイクロラーニングを変革。カスタマイズ可能なテンプレートとスクリプトからのテキスト-to-ビデオでインパクトのあるビデオを迅速に作成。

サンプルプロンプト1
社内ITサポートスタッフ向けに、新しいソフトウェア更新プロセスを示す2分間の技術チュートリアルスタイルのビデオを開発してください。ビデオは正確で指示的なトーンを持ち、明確な画面録画とアニメーションポインターを含み、アクセシビリティと簡単な参照のために自動字幕/キャプションを必ず含めてください。
サンプルプロンプト2
営業チーム向けに、新しい製品機能の利点を強調する60秒の説明教育ビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックで魅力的であり、メディアライブラリからの高品質なストック映像と画像を使用して重要なポイントを説明し、スクリプトからビデオへのアプローチでシームレスなコンテンツ作成を実現します。
サンプルプロンプト3
会社全体のポリシー更新のための45秒の従業員トレーニングビデオをデザインしてください。ビジュアルの美学はクリーンでコーポレートなもので、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用してブランドの一貫性を維持し、明確で簡潔なボイスオーバー生成を伴い、重要な情報を効果的に伝えます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

短いトレーニングビデオテンプレートの使用方法

カスタマイズ可能なテンプレートを活用し、AIを駆使してビデオ制作を効率化し、魅力的で効果的なトレーニングコンテンツを迅速に作成。

1
Step 1
トレーニングビデオテンプレートを選択
短いトレーニングビデオ用に特別にデザインされた「テンプレート＆シーン」の多様なライブラリを閲覧し、メッセージを効率的に伝えるための完璧な構造を見つけてください。
2
Step 2
コンテンツをパーソナライズ
選択したテンプレート内のテキスト、色、ブランド要素を簡単に変更します。「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能を使用して、スクリプトを動的な画面上のコンテンツに変換します。
3
Step 3
AIボイスオーバーを生成
テキストスクリプトから直接プロフェッショナルな「ボイスオーバー生成」を行い、短いトレーニングビデオのための明確で一貫したナレーションを確保します。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポート
短いトレーニングビデオが完成したら、「アスペクト比のリサイズ＆エクスポート」機能を使用して、希望のフォーマットと解像度でダウンロードし、配信の準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

教育コンテンツ配信の強化

複雑な情報を簡潔で理解しやすい短いトレーニングビデオテンプレートに簡素化し、効果的な学習を実現します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、豊富なカスタマイズ可能なテンプレートライブラリと直感的なドラッグ＆ドロップインターフェースを使用して、プロフェッショナルトレーニングビデオを簡単に作成できるようにします。これにより、複雑なビデオ制作プロセスが簡素化され、チームにとってアクセスしやすくなります。

HeyGenはトレーニングビデオ作成のためにどのような生成AIツールを提供していますか？

HeyGenは、AIテキスト-to-ビデオメーカーやリアルなAIアバターを含む高度な生成AIツールを活用して、スクリプトを魅力的なトレーニングコンテンツに変換します。これにより、従来の録音セットアップを必要とせずに、自然な音声オーバーを直接テキストから生成できます。

HeyGenは短いブランド化されたマイクロラーニングビデオを迅速に作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは短いトレーニングビデオテンプレートとマイクロラーニングコンテンツを迅速かつ効率的に制作するのに最適です。カスタマイズ可能なテンプレートとブランド管理機能を組み合わせることで、一貫性のあるブランドビデオを迅速に作成し、オーディエンスに簡単に配信できます。

HeyGenは効果的な従業員トレーニングとオンボーディングの取り組みをどのようにサポートしますか？

HeyGenは、スケールで魅力的で再生可能なガイドやハウツービデオを作成するためのツールを提供することで、従業員トレーニングとオンボーディングを大幅に強化します。これにより、一貫した知識共有が確保され、チームが重要な情報に効率的に整合するのを助け、学習成果を向上させます。