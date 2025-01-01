短いトレーニングビデオテンプレート：学習とエンゲージメントを向上
従業員トレーニングとマイクロラーニングを変革。カスタマイズ可能なテンプレートとスクリプトからのテキスト-to-ビデオでインパクトのあるビデオを迅速に作成。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
社内ITサポートスタッフ向けに、新しいソフトウェア更新プロセスを示す2分間の技術チュートリアルスタイルのビデオを開発してください。ビデオは正確で指示的なトーンを持ち、明確な画面録画とアニメーションポインターを含み、アクセシビリティと簡単な参照のために自動字幕/キャプションを必ず含めてください。
営業チーム向けに、新しい製品機能の利点を強調する60秒の説明教育ビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックで魅力的であり、メディアライブラリからの高品質なストック映像と画像を使用して重要なポイントを説明し、スクリプトからビデオへのアプローチでシームレスなコンテンツ作成を実現します。
会社全体のポリシー更新のための45秒の従業員トレーニングビデオをデザインしてください。ビジュアルの美学はクリーンでコーポレートなもので、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用してブランドの一貫性を維持し、明確で簡潔なボイスオーバー生成を伴い、重要な情報を効果的に伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、豊富なカスタマイズ可能なテンプレートライブラリと直感的なドラッグ＆ドロップインターフェースを使用して、プロフェッショナルトレーニングビデオを簡単に作成できるようにします。これにより、複雑なビデオ制作プロセスが簡素化され、チームにとってアクセスしやすくなります。
HeyGenはトレーニングビデオ作成のためにどのような生成AIツールを提供していますか？
HeyGenは、AIテキスト-to-ビデオメーカーやリアルなAIアバターを含む高度な生成AIツールを活用して、スクリプトを魅力的なトレーニングコンテンツに変換します。これにより、従来の録音セットアップを必要とせずに、自然な音声オーバーを直接テキストから生成できます。
HeyGenは短いブランド化されたマイクロラーニングビデオを迅速に作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは短いトレーニングビデオテンプレートとマイクロラーニングコンテンツを迅速かつ効率的に制作するのに最適です。カスタマイズ可能なテンプレートとブランド管理機能を組み合わせることで、一貫性のあるブランドビデオを迅速に作成し、オーディエンスに簡単に配信できます。
HeyGenは効果的な従業員トレーニングとオンボーディングの取り組みをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、スケールで魅力的で再生可能なガイドやハウツービデオを作成するためのツールを提供することで、従業員トレーニングとオンボーディングを大幅に強化します。これにより、一貫した知識共有が確保され、チームが重要な情報に効率的に整合するのを助け、学習成果を向上させます。