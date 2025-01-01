短いピッチビデオジェネレーター: AIで勝利するビデオを作成
AIナレーションでテキストを魅力的なピッチビデオに瞬時に変換し、投資家やクライアントを引き付けるのに最適です。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新製品を発売するマーケティングチームを対象にした45秒の製品デモビデオを作成し、鮮やかなビジュアルとダイナミックなグラフィックを取り入れ、無音視聴に最適な明確で簡潔な字幕を付けます。HeyGenのテンプレートとシーン、字幕/キャプションを活用して、重要な機能を強調するインパクトのあるダイナミックグラフィックで魅力的な説明を迅速に制作します。
新しいソフトウェア機能についての複雑なアイデアを伝えるために、テクノロジー企業向けに設計された90秒の説明ビデオを開発し、洗練されたプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を使用して、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルと画面上のテキストをシームレスに統合し、詳細な説明に効果的なAIビデオ生成ソリューションを提供します。
営業チーム向けに、フレンドリーで親しみやすいビジュアルスタイルを特徴とする30秒のパーソナライズされたアウトリーチビデオを制作し、AIアバターによって提供されます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、見込み顧客とのエンゲージメントを高める迅速なパーソナライズされた録画を可能にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIピッチビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターで、プロフェッショナルなピッチビデオの作成を簡素化します。リアルなAIアバターと洗練されたAIナレーションを使用して、スクリプトを魅力的なビデオに簡単に変換でき、プロセス全体を効率的かつ効果的にします。
HeyGenはピッチビデオをカスタマイズするためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは使いやすいドラッグ＆ドロップエディターを提供し、豊富なテンプレートとダイナミックなグラフィックのライブラリを備えています。高度な機能には、自動キャプション、カスタマイズ可能なブランディングキット、さまざまな解像度オプションが含まれており、ピッチビデオが洗練されプロフェッショナルに見えることを保証します。
HeyGenは投資家や製品デモなど、異なるオーディエンス向けの短いピッチビデオを作成できますか？
もちろんです。HeyGenは多様なオーディエンスに合わせた魅力的な短いピッチビデオを生成するための理想的なAIピッチビデオメーカーです。投資家へのプレゼンテーションや製品デモの紹介に関わらず、HeyGenは高品質なAI生成ビジュアルで複雑なアイデアを効果的に伝えるのに役立ちます。
HeyGenのAI機能を使ってどれくらい早くピッチビデオを生成できますか？
HeyGenの強力なAIビデオジェネレーターと直感的なプラットフォームを使用すると、シンプルなスクリプトから魅力的なピッチビデオを迅速に作成できます。事前に用意されたテンプレートとAIナレーション生成を活用して、制作時間を大幅に短縮し、ビデオ作成を迅速かつ簡単にします。