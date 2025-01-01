バイラルコンテンツのための最高のショートフォームビデオツール

AIビデオエディターを使用して、長尺コンテンツをバイラルショートに簡単に変換し、最大のエンゲージメントを実現する自動字幕/キャプションを備えています。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケターやソーシャルメディアマネージャーを対象に、長尺のビデオコンテンツを簡単にバイラルショートに再利用する方法を示す、60秒のダイナミックな説明ビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルはテンポが速く、魅力的なカットとアップビートなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能、および最大のリーチを実現する正確なAIキャプション生成能力を明確に示してください。
サンプルプロンプト2
カメラに映ることに抵抗がある個人や小規模ビジネスを対象に、プロフェッショナルで顔を出さないビデオコンテンツを作成する力を示す、45秒のインスパイアリングなショートビデオを制作してください。美的感覚はモダンで視覚的に魅力的にし、さまざまな設定で多様なAIアバターをフィーチャーし、先進的なAIアバターとシームレスなナレーション生成を示すフレンドリーで励ましのあるナレーションを添えてください。
サンプルプロンプト3
AIコンテンツ生成を探求する初心者向けに、明るくユーザーフレンドリーな1分間のチュートリアルビデオを作成してください。このビデオは、HeyGenの直感的なドラッグ＆ドロップエディターを強調しながら、最初のプロジェクトを簡単に始める方法を案内します。ビジュアルスタイルは、テンプレートライブラリとメディアライブラリ/ストックサポートの明確なデモンストレーションを特徴とし、楽観的なバックグラウンドミュージックと明確な指示の声を組み合わせてください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ショートフォームビデオツールの使い方

あなたのアイデアをYouTubeショート、TikTok、Instagramリール向けにデザインされた魅力的で共有可能なショートビデオに簡単に変換します。

1
Step 1
プロジェクトを作成
AIコンテンツ生成機能を使用してコンテンツを生成するか、既存のメディアをアップロードしてショートフォームビデオの作成を開始します。
2
Step 2
テンプレートを選択
多様なテンプレートライブラリから選択し、プロフェッショナルな外観と感触を瞬時に適用し、魅力的なショートビデオを作成する手助けをします。
3
Step 3
動的要素を追加
最大のリーチを実現するために自動生成されたAIキャプションでビデオを強化し、メッセージがすべてのプラットフォームで明確かつアクセス可能であることを保証します。
4
Step 4
エクスポートと共有
さまざまなプラットフォームに最適なアスペクト比にビデオをリサイズし、YouTubeショート、TikTok、Instagramリール向けに直接エクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスパイアリングなモチベーショナルコンテンツを作成

視聴者をインスパイアし、コミュニティを育むために、魅力的で心を打つショートビデオを開発します。

よくある質問

HeyGenはAIコンテンツ生成でどのようにビデオを支援しますか？

HeyGenは高度なAIビデオエディターで、コンテンツ作成プロセス全体を効率化します。スクリプトから魅力的なコンテンツを生成するテキストからビデオへの機能を活用し、コンテンツクリエイターのワークフロー自動化を実現します。

HeyGenは長尺のビデオコンテンツをバイラルショートに再利用できますか？

はい、HeyGenは強力なショートフォームビデオツールとして機能し、既存の長尺コンテンツをYouTubeショート、TikTokビデオ、Instagramリールなどのプラットフォーム向けに魅力的な形式に変換できます。その機能により、効果的にバイラルショートを作成できます。

HeyGen AIビデオエディターにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？

HeyGenは、ロゴや色のブランディングコントロール、さまざまなテンプレート、簡単なシーン配置のためのドラッグ＆ドロップエディターなど、ビデオの広範なカスタマイズを提供します。また、AIアバターを利用し、豊富なメディアライブラリから選択することもできます。

HeyGenはビデオのAIキャプションとナレーション生成を提供しますか？

もちろんです。HeyGenは正確なAIキャプションを自動生成し、スクリプトから直接高品質のナレーション生成を提供します。これにより、アクセシビリティが向上し、手動編集時間が大幅に削減され、ワークフロー自動化が促進されます。