バイラルコンテンツのための究極の短編動画ジェネレーター

InstagramリールやYouTubeショートを素早く生成。スクリプトからAIを活用して素晴らしい動画に変換します。

ソーシャルメディアインフルエンサーやコンテンツクリエイター向けに、注目を集める30秒のバイラルショートを作成してください。ビジュアルスタイルはテンポが速く、ダイナミックなカットと魅力的なグラフィックを使用し、明るく親しみやすいナレーションを添えてください。HeyGenのAIアバターを活用して重要なポイントを伝え、短編動画ジェネレーターの機能を最大限に活用してメッセージを瞬時に響かせましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーや教育者向けに、45秒のYouTubeショートを開発し、クイックチップやチュートリアルに焦点を当ててください。明確でプロフェッショナルなビジュアルと魅力的な説明ナレーションでこのコンテンツを提示してください。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を活用して、メッセージを簡単に洗練された動画に変換し、タイミングの良い字幕で理解を深めましょう。
サンプルプロンプト2
マーケターやファッション/ライフスタイルブロガーをターゲットにした、60秒のInstagramリールを制作し、製品やトレンドを紹介してください。ビジュアルの美学はスタイリッシュで美的に魅力的であり、トレンドの背景音楽と素晴らしいビジュアルを特徴とします。HeyGenのテンプレートとシーンを使ってクリエイティブプロセスを加速し、メディアライブラリ/ストックサポートから多様な要素で動画を豊かにしてください。
サンプルプロンプト3
忙しいプロフェッショナルやポッドキャスターに最適な15秒の動画を生成し、長編コンテンツを魅力的なスニペットに変換してください。クイックカットとインパクトのあるサウンドバイトを使用して、エネルギッシュなビジュアルとオーディオスタイルを実現してください。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなソーシャルプラットフォームでの最大のリーチを確保し、長編から短編への動画を瞬時に適応させましょう。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

短編動画ジェネレーターの仕組み

わずか4つの簡単なステップでアイデアをソーシャルメディア向けの魅力的な短編動画に変換し、オンラインプレゼンスとエンゲージメントを向上させましょう。

1
Step 1
スクリプトを貼り付けるかコンテンツをアップロード
スクリプトをジェネレーターに直接貼り付けて、スクリプトからのテキスト動画機能を活用するか、既存の長編動画をアップロードして魅力的なショートに変換します。
2
Step 2
ビジュアルスタイルを選択
多様なテンプレートとシーンのライブラリから選択し、プロフェッショナルな外観と感触を瞬時に適用し、短編動画に素晴らしいビジュアルを確保します。
3
Step 3
魅力的な字幕を適用
自動字幕を適用して視聴者の理解と保持を向上させ、音声なしでもメッセージが明確に伝わるようにします。
4
Step 4
エクスポートして共有
短編動画を完成させ、YouTubeショートやInstagramリールなどのプラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズとエクスポートで、動画のエンゲージメントを最大化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を紹介

顧客の声を強調する魅力的な短編AI動画を作成し、信頼を築き、製品の価値を効果的に示します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてソーシャルメディア向けの魅力的な短編動画の作成を簡素化しますか？

HeyGenは、コンテンツクリエイターが魅力的な短編動画を迅速に制作できる高度なAI動画ジェネレーターです。AIアバターと豊富なテンプレートを活用して、YouTubeショートやInstagramリールなどのプラットフォーム向けに動画制作プロセスを効率化し、動画のエンゲージメントを大幅に向上させます。

HeyGenはバイラルショートを制作するためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？

HeyGenは、バイラルショートを制作するためのクリエイティブツールを提供しています。自動字幕で動画を強化し、メディアライブラリからの素晴らしいビジュアルや背景音楽でカスタマイズし、ソーシャルメディアプラットフォームでの最大のインパクトを確保するために一貫したブランディングを行います。

HeyGenは長編動画を魅力的な短編コンテンツに変換できますか？

はい、HeyGenは、既存のスクリプトやテキストから新しい短編動画を簡単に生成することで、長編コンテンツを効率的に再利用できます。この強力な機能は、コンテンツクリエイターがさまざまなソーシャルメディアプラットフォームでカスタマイズされたコンテンツを迅速に適応し、公開するのを支援し、動画編集のワークフローを向上させます。

HeyGenはすべてのスキルレベルに対応した使いやすいAI動画ジェネレーターですか？

もちろんです！HeyGenは、すべての経験レベルのコンテンツクリエイターに最適な直感的なAI動画ジェネレーターとして設計されています。ユーザーフレンドリーなインターフェースにより、AIアバターとドラッグ＆ドロップエディターを活用して、テキストから動画を簡単に作成し、素晴らしいビジュアルとアニメーションでアイデアを実現します。