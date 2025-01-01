短編広告動画メーカー: AIで素早く広告を作成
マーケターの皆さん、強力なスクリプトからのテキスト動画で、ソーシャルメディア向けの高インパクトな短編動画を瞬時に生成しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
デジタルマーケティングエージェンシーやeコマースブランドを対象にした、複雑なソフトウェア機能を説明する45秒のAI動画広告を開発します。この動画は洗練された企業ビジュアルと明確で権威あるナレーションを特徴とし、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、オンライン動画広告メーカーとしての制作を効率化します。
ユーザー生成コンテンツ（UGC動画広告）のように感じられる本格的な60秒の短編動画を制作し、新しいアウトリーチ方法を模索するコンテンツクリエイターやマーケティングチーム向けにデザインします。自然で親しみやすいビジュアルとオーディオスタイルを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を使用して、スクリプトなしの感覚を簡単に実現します。
スタートアップや迅速なキャンペーンの立ち上げを目的とした、即時行動を促す15秒のパンチの効いた動画広告を生成します。この広告は視覚的にインパクトがあり、テンポの速いスタイルで、強力でエネルギッシュなナレーションを必要とし、HeyGenのナレーション生成機能を活用して、緊急性と行動喚起を完璧に伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてマーケターが魅力的な短編動画広告を作成するのを助けますか？
HeyGenはAIアバターと豊富なビデオテンプレートを活用して、マーケターがダイナミックな短編動画広告を制作するのを支援します。創造的な容易さで、UGC動画広告やソーシャルメディア向けのインパクトのあるマーケティングコンテンツを迅速に生成できます。
HeyGenが効果的なオンラインAI動画広告メーカーである理由は何ですか？
HeyGenは直感的なオンラインプラットフォームを提供し、スクリプトを高品質な動画広告に変換するための高度なAIツールを使用します。音声生成や自動字幕などの包括的な機能により、ビデオ編集プロセス全体が簡素化されます。
HeyGenを使用して動画広告をカスタマイズし、行動喚起を追加できますか？
もちろんです。HeyGenは動画広告の広範なカスタマイズを可能にし、ロゴや色のブランディングコントロールを含みます。短編動画内に明確な行動喚起を簡単に統合して、望ましい結果を促進できます。
HeyGenは異なるソーシャルメディアプラットフォーム向けの動画広告作成をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、YouTube広告を含むさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化された魅力的な短編動画の作成を効率化します。アスペクト比のリサイズ機能により、どこに公開しても動画広告が完璧に見えるようにします。