短い教育ビデオテンプレート: 魅力的なレッスンを作成

学習の定着率とエンゲージメントを高めるために、すぐに使えるテンプレートとシーンを活用し、教育ビデオの作成を簡素化します。

160/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
忙しいプロフェッショナルを対象に、新しいソフトウェアスキルを学ぶための30秒の説明ビデオを開発してください。ダイナミックでテンポの速いビジュアルスタイルを使用し、画面上のテキストとアップビートな背景音楽を組み合わせ、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、インパクトのある理解しやすい指導ビデオを作成します。
サンプルプロンプト2
K-12教師を対象にしたオンラインクラスの新しいモジュールの紹介として、親しみやすく招待的な45秒のビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは温かみのあるホワイトボードの説明を特徴とし、HeyGenの選択からAIアバターを使用して主要な学習目標を提示し、メディアライブラリ/ストックサポートを利用して魅力的な背景要素を提供します。
サンプルプロンプト3
誰でも簡単に教育コンテンツを共有できる15秒のソーシャルメディアグラフィックビデオをデザインしてください。「デイリーチップ」形式に焦点を当てたこの短い教育ビデオテンプレートは、明るく視覚的に魅力的なグラフィックと簡潔なテキストオーバーレイを使用し、パンチの効いた背景トラックを組み合わせ、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

短い教育ビデオテンプレートの仕組み

豊富なテンプレートを使用して、教育コンテンツを魅力的な短いビデオに簡単に変換し、あらゆるトピックの理解を深め、定着率を向上させます。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、教育コンテンツ専用に設計された豊富なビデオテンプレートから選択し、プロジェクトを迅速に開始します。
2
Step 2
コンテンツをカスタマイズ
統合されたメディアライブラリ/ストックサポートからテキスト、メディア、ビジュアルを追加して、選択したテンプレートをパーソナライズします。
3
Step 3
AI強化を適用
AIアバターを統合してコンテンツを提示し、エンゲージメントを高め、教育ビデオをよりダイナミックにします。
4
Step 4
エクスポートと共有
完成した短い教育ビデオをエクスポートし、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整し、視聴者と共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

短い教育ソーシャルビデオを制作

.

ソーシャルメディアプラットフォーム向けに迅速で魅力的な教育ビデオクリップを生成し、知識を効果的に共有し、より広い視聴者を引き付けます。

background image

よくある質問

HeyGenは教育ビデオテンプレートでどのように創造性を引き出すことができますか？

HeyGenは、豊富なビデオテンプレートを備えた高度な教育ビデオメーカーで、創造性を引き出します。これらのテンプレートを簡単にカスタマイズし、AIアバターを組み込み、スクリプトを魅力的な短い教育ビデオに変換することで、コンテンツ作成を直感的かつ効率的に行えます。

HeyGenは指導ビデオの作成にどのようなカスタマイズオプションを提供していますか？

HeyGenは、指導ビデオのための広範なカスタマイズオプションを提供しており、ブランドコントロール、多様なメディアライブラリ、AI編集機能を含みます。テンプレートを簡単に適応させて、プロフェッショナルなアニメーションプレゼンテーションやホワイトボード説明ビデオを作成し、教育目標に完全に一致するコンテンツを確保します。

HeyGenは教育者のためにオンラインクラスや学習ビデオの作成を簡素化できますか？

もちろんです。HeyGenは強力な教育ビデオメーカーとして、高品質なオンラインクラスや学習ビデオの制作を簡素化します。教育者はスクリプトからのテキストビデオ機能と音声生成を活用して、学生向けの魅力的な教育コンテンツを迅速に作成できます。

HeyGenは教育コンテンツのためのAI編集機能としてアバターやキャプションをサポートしていますか？

はい、HeyGenは高度なAI編集を統合しており、教育コンテンツにリアルなAIアバターを組み込んでエンゲージメントを高めることができます。このプラットフォームはまた、自動的に字幕やキャプションを生成し、さまざまなプラットフォームや多様な学生のニーズに合わせて学習ビデオをよりアクセスしやすくします。