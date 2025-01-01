短い広告ビデオテンプレート: 魅力的な広告を素早く作成
HeyGenの柔軟なブランディングコントロールを活用して、編集可能なテンプレートで魅力的なマーケティングビデオを作成しましょう。
小規模ビジネスオーナーに複雑なサービスを説明する、明確な30秒の「マーケティングビデオ」を開発してください。インフォグラフィックのようなビジュアルスタイルを採用し、スムーズな「アニメーション」と落ち着いた権威あるボイスオーバーを使用します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、効率的に「スクリプトからのテキストビデオ」を基に物語を構築します。
潜在顧客に社会的証明を求める顧客成功事例を紹介する、魅力的な20秒の「ショートビデオ」をデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルは温かく本物で、AIアバターが真の感情を伝えます。「字幕/キャプション」を含めてアクセシビリティを確保し、「メディアライブラリ/ストックサポート」から関連クリップを使用してビジュアルストーリーを強化します。これは「クリエイティブな広告ビデオアイデア」を例示します。
一般消費者と衝動買いをする人々の注意を引くためにデザインされた、期間限定の季節プロモーション用の簡潔な10秒の「広告テンプレート」を制作してください。ビジュアルスタイルは明るくエネルギッシュで、太字のテキストオーバーレイとダイナミックなシーントランジションを伴い、エネルギッシュでキャッチーな音楽が流れます。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して迅速に作成し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して「カスタマイズ可能なテンプレート」を作成し、プラットフォーム全体で最適な表示を確保します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な広告ビデオの作成を支援しますか？
HeyGenは、編集可能なテンプレートとAIアバターを幅広く提供し、クリエイティブな広告ビデオアイデアを迅速に生成します。これらのテンプレートをブランド資産やテキストからビデオへのスクリプトで簡単にカスタマイズし、視聴者の注意を引く魅力的なビデオ広告を制作できます。
HeyGenはどのような広告用ビデオテンプレートを提供していますか？
HeyGenは、製品広告ビデオ、ソーシャルメディアキャンペーン、さまざまなマーケティングニーズに対応する短い広告ビデオテンプレートの多様なライブラリを提供しています。これらのカスタマイズ可能なテンプレートは、異なるプラットフォームでプロフェッショナルで効果的な広告ビデオを迅速に作成するのに役立ちます。
HeyGenの広告テンプレートを自分のブランドに合わせてカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenの広告テンプレートは完全にカスタマイズ可能で、ブランドアイデンティティに合わせることができます。メディアを置き換え、色を調整し、レイアウトを洗練し、ブランドのロゴやフォントを適用して、独自のメッセージを完璧に反映するカスタムビデオ広告を作成できます。
HeyGenはどのようにしてマーケティングビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenは、AIアバター、テキストからビデオへの機能、ユーザーフレンドリーなインターフェースを活用して、ビデオ作成プロセスを効率化します。これにより、プロフェッショナルなマーケティングビデオやショートビデオを迅速に生成し、生産時間と労力を削減しながら高品質を維持できます。