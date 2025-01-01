ショッピングホールビデオメーカー: 魅力的なビデオを作成
プロフェッショナルな字幕とキャプションを簡単に追加して、魅力的なショッピングホールビデオでより広いオーディエンスにリーチしましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
インフルエンサーをターゲットにした45秒のファッションホールビデオをデザインしてください。AIアバターが最新のトレンドを活気に満ちた速いペースの編集で紹介します。音声は現代的でアップビートにし、物理的なプレゼンターを必要とせずに魅力的な「ホールビデオ」を作成するためのHeyGenのAIアバターを強調し、さまざまなプラットフォームでのアクセスを広げるために自動字幕/キャプションを追加します。
小規模ビジネスを対象とした30秒のプロモーションビデオを制作し、HeyGenの専用「ホールビデオテンプレート」を使用して製品「ショッピングホールビデオメーカー」コンテンツを迅速に作成する方法を示します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーンにし、さまざまな製品を効率的に紹介し、インスピレーションを与える背景音楽を使用します。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して視覚的なストーリーテリングを強化する利点を強調します。
マーケティングチーム向けの1.5分の指導ビデオを開発し、HeyGenを強力な「ビデオエディター」として使用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化された影響力のある「ショッピングホールビデオメーカー」コンテンツを作成する技術的な柔軟性を示します。ビジュアルスタイルは明確で簡潔にし、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して異なるフォーマットに対応するプロセスを示し、クリスプでプロフェッショナルなナレーション生成と明確な字幕を組み合わせて、さまざまなチャンネルでの最大リーチを実現します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてショッピングホールビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIビデオ技術を活用して、魅力的なショッピングホールビデオを簡単に作成できるようにします。直感的なビデオエディターを使用して、テキストを動的なシーンに変換し、プロフェッショナルなナレーションを追加し、簡単にコンテンツをパーソナライズできます。
HeyGenはホールビデオのナレーションと字幕に対応していますか？
もちろんです！HeyGenは強力なナレーション生成機能を提供しており、ホールビデオをシームレスにナレーションできます。また、洗練された字幕を自動的に追加し、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームでコンテンツをアクセスしやすく最適化します。
HeyGenで多様なホールビデオを作成するためのテンプレートはどのようなものがありますか？
HeyGenは、コンテンツ作成を開始するためのさまざまなホールビデオテンプレートとカスタマイズ可能なシーンを提供しています。YouTube、TikTok、Instagramなどのプラットフォームに合わせてアスペクト比を簡単に調整し、毎回プロフェッショナルなエクスポートビデオ品質を確保します。
HeyGenプロジェクトに自分のメディアやストックアセットを組み込むにはどうすればよいですか？
HeyGenの包括的なメディアライブラリを使用して、自分の製品映像をアップロードし、ストックアセットを統合してホールビデオを強化できます。この機能により、ビデオエディター内で独自で魅力的なコンテンツを作成するための完全なクリエイティブコントロールが得られます。