ショッピングガイドビデオメーカーで魅力的な製品ビデオを作成
高度なナレーション生成を活用して、ビジネスのための高コンバージョン製品ビデオを簡単に制作。
オンライン小売業者向けに、家庭用電子機器のセットアップを案内する45秒の包括的なハウツービデオを想像してください。鮮やかなテンプレートとシーンで構成されたこのビジュアル体験は、エネルギッシュでアニメーションスタイルを特徴とし、明確な字幕とアップビートな音楽を伴い、効果的な説明ビデオとして機能します。
ソーシャルメディアマーケターをターゲットにした60秒のショッピングガイドビデオをデザインし、夏の旅行に必須のアイテムを紹介します。スクリプトから直接テキストをビデオに変換し、明るくインスパイアリングなビジュアル美学で、クイックカットと活気ある音楽を用い、アニメーションテキストオーバーレイでソーシャルメディアプラットフォームの視聴者を魅了します。
ライフスタイルブロガー向けに、居心地の良い家庭環境で新しいコーヒーメーカーを紹介する魅力的な30秒のビデオ広告を制作してください。ライフスタイル映像のための豊富なメディアライブラリを活用し、暖かく招かれるようなビジュアルスタイルで自然光とソフトな背景音楽を使用し、異なるソーシャルプラットフォームに最適化するためのアスペクト比のリサイズとエクスポートを行い、説得力のある製品ビデオとして機能します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な製品ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、高コンバージョンの製品ビデオを効率的に制作する力を提供します。AIアバターとスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、eコマースビデオマーケティングや製品デモに最適な魅力的なストーリーを作成できます。
HeyGenが説明ビデオやハウツーガイドに最適な理由は何ですか？
HeyGenは直感的なテンプレートとドラッグ＆ドロップエディターで説明ビデオやハウツーガイドの作成を簡素化します。AI生成のナレーション、字幕、ストック映像を簡単に追加して、どんなユーザーガイドでもステップバイステップの説明を明確にすることができます。
HeyGenは特定のブランドやソーシャルメディアキャンペーンに合わせてビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをビデオに組み込むことができます。これにより、ビデオ広告やソーシャルメディアコンテンツが一貫したブランドアイデンティティを維持し、プラットフォーム全体でブランド認知を高めます。
HeyGenはさまざまなコンテンツタイプのビデオ作成プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは、ショッピングガイドビデオから製品デモまで、すべてのニーズに対応する多用途なAIビデオジェネレータープラットフォームを提供することで、コンテンツ作成を簡素化します。強力なメディアライブラリ、視覚効果、アニメーションを備えたHeyGenは、あらゆる目的のためにプロフェッショナルなビデオを迅速に制作するのに役立ちます。