ショッパブルビデオジェネレーター：インタラクティブコンテンツで売上を向上
スクリプトからのテキストを使用して、製品説明をダイナミックなショーケースに変えることで、魅力的なショッパブルビデオを簡単に作成できます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ブランドがユーザー生成コンテンツ（UGC）を活用して魅力的な製品ビデオを作成する方法を示す45秒のビデオを想像してください。ビジュアルスタイルは本物で親しみやすく、HeyGenの『ボイスオーバー生成』機能を使って効率的に生成された自然なテスティモニアルスタイルのナレーションを伴います。
マーケティングチームが製品発見を強化する課題に直面していることを示し、インタラクティブなビデオ体験がその解決策を提供する方法を60秒のビデオで説明してください。HeyGenの自信に満ちた『AIアバター』を使用して、洗練されたプロフェッショナルなデザインで主要な利点を提示し、魅力的なビデオマーケティング戦略を紹介してください。
ソーシャルメディアマーケター向けに、広告フォーマットテンプレートを使用した効果的なコンテンツ作成のクイックヒントを提供するダイナミックな15秒のビデオをデザインしてください。ビデオは鮮やかなビジュアルとトレンディな音楽で注目を集め、HeyGenの『アスペクト比のリサイズとエクスポート』がさまざまなプラットフォームでの最適な表示を保証する方法を示してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なショッパブルビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、AIアバターと多様なテンプレートを活用したショッパブルビデオジェネレーターで、あなたのクリエイティブなビジョンを実現します。eコマースビデオのニーズに合わせて、観客を魅了するインタラクティブなビデオ体験を簡単に開発できます。
HeyGenは製品ビデオを向上させるためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、製品リンクを直接追加する機能など、製品ビデオを向上させる革新的な機能を提供します。これにより、シームレスなショッパブル体験が保証されます。Shopifyを含むマーケットプレイス統合をサポートし、ビデオマーケティングの影響を最大化し、製品発見を促進します。
HeyGenのAI搭載ツールはどのようにしてビデオコンテンツ作成を簡素化しますか？
HeyGenのAI搭載ツールは、テキストからビデオスクリプトを生成することで、高品質な製品ビデオを作成し、制作コストを大幅に削減します。直感的なビデオエディターが、さまざまなビデオマーケティングのニーズに合わせて、クリエイティブプロセス全体を簡素化します。
HeyGenでショッパブルビデオテンプレートをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはブランドの美学とクリエイティブビジョンに合わせて完全にカスタマイズ可能なショッパブルビデオテンプレートを提供しています。UGCを統合したり、AIアバターを利用したりしながら、ブランドコントロールを適用してユニークなビデオマーケティングコンテンツを作成できます。