ショッパブルビデオジェネレーター：インタラクティブコンテンツで売上を向上

スクリプトからのテキストを使用して、製品説明をダイナミックなショーケースに変えることで、魅力的なショッパブルビデオを簡単に作成できます。

小規模なeコマースビジネス向けに、HeyGenのショッパブルビデオジェネレーターがどのように製品プロモーションを簡素化するかを紹介する、活気ある30秒のビデオを作成してください。モダンなビジュアルとアップビートなサウンドトラックを使用し、『テンプレートとシーン』を使って魅力的なコンテンツを迅速に立ち上げる方法を強調してください。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ブランドがユーザー生成コンテンツ（UGC）を活用して魅力的な製品ビデオを作成する方法を示す45秒のビデオを想像してください。ビジュアルスタイルは本物で親しみやすく、HeyGenの『ボイスオーバー生成』機能を使って効率的に生成された自然なテスティモニアルスタイルのナレーションを伴います。
サンプルプロンプト2
マーケティングチームが製品発見を強化する課題に直面していることを示し、インタラクティブなビデオ体験がその解決策を提供する方法を60秒のビデオで説明してください。HeyGenの自信に満ちた『AIアバター』を使用して、洗練されたプロフェッショナルなデザインで主要な利点を提示し、魅力的なビデオマーケティング戦略を紹介してください。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアマーケター向けに、広告フォーマットテンプレートを使用した効果的なコンテンツ作成のクイックヒントを提供するダイナミックな15秒のビデオをデザインしてください。ビデオは鮮やかなビジュアルとトレンディな音楽で注目を集め、HeyGenの『アスペクト比のリサイズとエクスポート』がさまざまなプラットフォームでの最適な表示を保証する方法を示してください。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ショッパブルビデオジェネレーターの使い方

AI搭載ツールを使用して、視聴者を顧客に変え、製品発見を強化するインタラクティブなショッパブルビデオを簡単に作成できます。

1
Step 1
製品ビデオを作成
AI搭載ツールを使用して新しいビデオを作成し、魅力的な製品ビデオ用にデザインされたさまざまなテンプレートとシーンから選択します。
2
Step 2
製品リンクを追加
ビデオ内に直接ショッパブルリンクを追加して、製品カタログを統合します。マーケットプレイス統合により、視聴者にシームレスな接続を保証します。
3
Step 3
カスタマイズと強化
直感的なビデオエディターを使用してショッパブルビデオを洗練させます。ロゴや色を含むブランドコントロールでブランドのユニークなスタイルを適用します。
4
Step 4
ショッパブルビデオを生成
さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整し、高品質なショッパブルビデオをエクスポートしてビデオマーケティングの準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客のストーリーで製品の成功を強調

.

本物の顧客の声や製品レビューを魅力的なAIビデオで紹介し、信頼を築き、購入を促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なショッパブルビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、AIアバターと多様なテンプレートを活用したショッパブルビデオジェネレーターで、あなたのクリエイティブなビジョンを実現します。eコマースビデオのニーズに合わせて、観客を魅了するインタラクティブなビデオ体験を簡単に開発できます。

HeyGenは製品ビデオを向上させるためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、製品リンクを直接追加する機能など、製品ビデオを向上させる革新的な機能を提供します。これにより、シームレスなショッパブル体験が保証されます。Shopifyを含むマーケットプレイス統合をサポートし、ビデオマーケティングの影響を最大化し、製品発見を促進します。

HeyGenのAI搭載ツールはどのようにしてビデオコンテンツ作成を簡素化しますか？

HeyGenのAI搭載ツールは、テキストからビデオスクリプトを生成することで、高品質な製品ビデオを作成し、制作コストを大幅に削減します。直感的なビデオエディターが、さまざまなビデオマーケティングのニーズに合わせて、クリエイティブプロセス全体を簡素化します。

HeyGenでショッパブルビデオテンプレートをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenはブランドの美学とクリエイティブビジョンに合わせて完全にカスタマイズ可能なショッパブルビデオテンプレートを提供しています。UGCを統合したり、AIアバターを利用したりしながら、ブランドコントロールを適用してユニークなビデオマーケティングコンテンツを作成できます。