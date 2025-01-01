Shopifyチュートリアルビデオジェネレーター：簡単に魅力的なガイドを作成

素晴らしいマーケティングビデオでShopifyの売上を向上させましょう。豊富なテンプレートライブラリを活用して、魅力的なコンテンツをカスタマイズし、貴重な時間を節約しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
「売上を向上させる」ことを目指すeコマースマネージャー向けに、45秒の魅力的なマーケティングビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックでプロフェッショナルであり、HeyGenの「AIアバター」を活用して、カメラに出演する必要なく、Shopifyストアのための魅力的な「マーケティングビデオ」をどのように作成できるかを紹介します。
サンプルプロンプト2
オンラインセラーやクリエイティブな起業家向けに、迅速かつ効率的に「ビデオをカスタマイズ」したい方のための30秒の情報ビデオを作成してください。明るく、ユーザーフレンドリーなビジュアルスタイルと親しみやすいナレーションで、HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」ライブラリが、際立った「Shopifyチュートリアルビデオジェネレーター」コンテンツを簡単に生成する方法を詳述します。
サンプルプロンプト3
最新アイテムの話題を作りたい商品ローンチチームをターゲットにした、15秒の活気あるソーシャルメディア広告スニペットを制作してください。このテンポの速い、視覚的に魅力的なビデオは、トレンディなバックグラウンドミュージックと画面上の「字幕/キャプション」を伴い、InstagramやTikTokのようなプラットフォーム向けに「Shopifyビデオ」を作成するのがいかに簡単かを示し、テキスト-ビデオ生成のスピードとシンプルさを強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

Shopifyチュートリアルビデオジェネレーターの仕組み

AIを使ってShopifyストアの魅力的なチュートリアルビデオを簡単に作成しましょう。プロフェッショナルな品質のコンテンツで顧客の理解を深め、売上を促進します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
スクリプトを作成または貼り付けることから始めます。私たちのAIプラットフォームは、スクリプトからのテキスト-ビデオ機能を使用し、入力からリアルなナレーションと初期ビデオシーンを作成します。
2
Step 2
ビジュアルと声を選択
ビデオをカスタマイズするために、ブランドの美学に合った多様なテンプレートとシーンライブラリから選択します。背景やテキストをパーソナライズし、Shopify製品チュートリアルをナレーションするAI生成のナレーションを統合します。
3
Step 3
魅力的な要素を追加
ブランドのロゴ、色、重要な字幕/キャプションを組み込むことで、マーケティングビデオを強化します。これらの要素は、チュートリアルをアクセスしやすくプロフェッショナルにし、視聴者のエンゲージメントを高めます。
4
Step 4
チュートリアルをエクスポートして共有
AI生成ビデオを完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォーム向けに準備します。新しいShopifyチュートリアルビデオをソーシャルメディアやストアで共有し、顧客を教育し、ビデオマーケティングの取り組みをサポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

チュートリアルビデオのエンゲージメントを向上

Shopifyの顧客向けに、動的で理解しやすいチュートリアルビデオを開発し、製品理解を向上させ、サポート問い合わせを減少させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして素晴らしいShopifyビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、Shopifyストアオーナーが高品質なAI生成ビデオを迅速に制作するのを支援します。テキスト-ビデオ機能と豊富なテンプレートライブラリを活用することで、魅力的な商品ビデオ、マーケティングビデオ、チュートリアルビデオを簡単に作成し、ブランドの売上を向上させることができます。

HeyGenはShopifyマーケティングビデオのカスタマイズにどのようなオプションを提供しますか？

HeyGenは、Shopifyマーケティングビデオのために広範なカスタマイズを可能にします。AIアバターを利用し、ブランドのロゴや色を追加し、メディアライブラリを活用してコンテンツをパーソナライズすることで、ビデオがブランドのアイデンティティに完全に一致し、顧客を引き付けることを保証します。

Shopify製品のチュートリアルビデオを迅速に生成できますか？

もちろんです！HeyGenのテキスト-ビデオジェネレーターを使用すると、Shopify製品の詳細なチュートリアルビデオを非常に簡単に制作できます。スクリプトを入力するだけで、HeyGenがプロフェッショナルなAI生成ビデオを作成し、ナレーション生成も含めて、時間と労力を大幅に節約します。

HeyGenのAI生成ビデオはShopifyのビデオマーケティング戦略をどのように強化しますか？

HeyGenのAI生成ビデオは、さまざまなプラットフォーム向けの多用途なコンテンツを提供することで、Shopifyのビデオマーケティングを向上させます。ソーシャルメディア向けに商品ビデオを簡単に作成およびリサイズし、マーケティングビデオが注目を集め、視聴者をShopifyストアの顧客に変えることを保証します。