Shopifyストア設定：完全なチュートリアルビデオガイド
Shopify POS、チェックアウト、カスタムタイルをマスターするためのビデオシリーズ。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成を使用して魅力的なレッスンを作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
経験豊富なShopifyマーチャント向けに、カスタムタイルを活用してPOSインターフェースを最適化し、より迅速な取引を実現する方法を示すダイナミックな90秒の説明ビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオのスタイルはプロフェッショナルでエネルギッシュなもので、HeyGenの洗練されたAIアバターとメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、魅力的な背景ビジュアルを提供します。
小売スタッフと店舗マネージャーが現金セッションを開き、基本的な取引を効率的に管理する方法を案内する、わかりやすい1分30秒のビデオを制作してください。プレゼンテーションは実用的でわかりやすく、HeyGenのテンプレートとシーンを利用して明確な構造を持ち、字幕/キャプションを含めてアクセシビリティを確保します。
2023年のShopify POSビデオシリーズのための45秒の紹介ビデオを作成し、小売業務を強化したいすべてのマーチャントを対象とします。ビジュアルスタイルはモダンでテンポの速いもので、ダイナミックなグラフィックとアップビートな音楽を特徴とし、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化されています。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIを使用してどのようにビデオ制作を効率化しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキストからビデオへの技術を活用して、スクリプトを効率的にプロフェッショナルなビデオに変換します。この技術的な能力により、魅力的なコンテンツの作成が簡素化され、マーチャント向けのクイックチュートリアルやビデオシリーズに最適です。
HeyGenはビデオのパーソナライズにどのようなブランディングコントロールを提供しますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ユーザーがロゴや好みのカラースキームをビデオに統合できるようにします。これにより、内部トレーニングや外部のマーチャントコミュニケーションにおいても、一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持することができます。
HeyGenは詳細な技術チュートリアルビデオの作成を支援できますか？
はい、HeyGenは自動字幕やアスペクト比のリサイズなどの機能を備えた正確なチュートリアルビデオを作成するために専門的に設計されています。これにより、基本的なチェックアウト手順やマーチャント向けのカスタムタイルの管理など、複雑なプロセスを説明するのに理想的です。
HeyGenを使用してビジネスニーズに合わせたビデオをどのくらい早く生成できますか？
HeyGenを使用すると、直感的なプラットフォームを使用してスクリプトから高品質のビデオを迅速に生成できます。ボイスオーバー生成を含むこの効率性により、マーチャントはPOS操作や新機能についてスタッフをトレーニングするための情報ビデオシリーズを迅速に制作できます。