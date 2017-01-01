Shopify商品動画メーカー：魅力的な動画で売上を向上
Shopifyのマーチャントとストアオーナー向けに、スクリプトからのテキスト動画生成機能を使ってプロモーション動画を簡単に生成し、エンゲージメントを高めましょう。
動画マーケティングに不慣れな小規模ビジネスオーナーを対象に、魅力的なコンテンツを簡単に作成する方法を示す30秒のプロモーション動画を制作してください。明るく魅力的なビジュアルで「eコマース商品動画クリエイター」の直感的なインターフェースを示し、カリスマ的な「AIアバター」が効果的な「プロモーション動画」を簡単に作成する手順を説明する、陽気で親しみやすいトーンを持たせます。
Shopifyストアオーナー向けに、既存の資産を活用してエンゲージメントを高めるダイナミックな「商品動画」に再利用する方法を紹介する60秒の情報動画を開発してください。この動画は、プロフェッショナルなビジュアルスタイルとスムーズなトランジションを採用し、「商品画像」を簡単に生き生きとさせる方法を示し、インスピレーションを与えるモダンなバックグラウンドトラックと、アクセシビリティのための明確な「字幕/キャプション」を備え、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用してコンテンツを強化します。
ブランド意識の高いマーチャントとマーケター向けに、彼らの「Shopifyアプリ」統合から直接プロフェッショナルでブランドに合ったコンテンツを作成することを強調する、洗練された30秒の動画を作成してください。多様な「テンプレートとシーン」の多様性を強調する一貫した洗練されたビジュアルスタイルを採用し、洗練されたバックグラウンドミュージックと自信に満ちた「ボイスオーバー生成」を伴い、すべての「動画メーカー」が独自のブランドアイデンティティを簡単に維持できるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてShopifyの商品動画を強化しますか？
HeyGenは、Shopifyのマーチャントが素晴らしい商品動画やプロモーション動画を迅速に作成できるようにします。AIビデオジェネレーターと組み込みのエディターを使用して、ブランドに合ったデザインをカスタマイズし、視聴者に響くコンテンツを作成できます。
HeyGenのAIビデオジェネレーターで商品動画を作成するのは簡単ですか？
はい、HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターを備えており、誰でも魅力的な商品動画を簡単に作成できます。テキストプロンプトを使用してAI動画を生成し、リアルなAIボイスで動画作成プロセスを効率化します。
HeyGenはどのようにして商品動画がブランドに合うようにしますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、カスタムロゴや色を使用してブランドに合ったデザインを維持できます。テキストオーバーレイやさまざまなビデオエフェクトを簡単に追加して動画をカスタマイズし、すべての商品動画が独自のブランドアイデンティティを反映するようにします。
HeyGenが提供するeコマース商品動画作成のユニークな機能は何ですか？
HeyGenは、自動キャプションや豊富なメディアライブラリなどの機能を提供することで、eコマース商品動画クリエイターとして際立っています。これにより、マーチャントやストアオーナーは、ソーシャルメディアやその他のマーケティングチャネルに最適化された高品質の商品動画を、強力なShopify商品動画メーカーから直接制作できます。