Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
非技術的な起業家向けに、AIビデオジェネレーターの使いやすさを示す45秒のチュートリアルスタイルの動画を開発してください。ビジュアルスタイルはクリーンでシンプルにし、ユーザーフレンドリーなインターフェースの画面録画を伴い、心地よいインストゥルメンタル音楽を添えてください。HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ変換機能を紹介し、アイデアを瞬時に変換する方法を示し、オプションでAIアバターを含めて視聴者を案内してください。
Instagram Reelsのようなプラットフォームで効果的なビデオマーケティングを通じてコンバージョン率を向上させることを目指すeコマースマーケター向けに、説得力のある60秒の動画を制作してください。ビジュアルアプローチはトレンドを意識し、エネルギッシュで、鮮やかな色とクイックカットを使用し、人気のあるロイヤリティフリーの音楽トラックに設定してください。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を強調し、プラットフォーム最適化を行い、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して視覚的な魅力を高めてください。
革新的な画像から動画への生成技術を探求するクリエイティブな小規模ビジネスオーナー向けに、特に30秒の想像力豊かな動画を作成してください。この動画は、芸術的で夢のようなビジュアルスタイルを持ち、静止した商品画像を魅力的なアニメーションシーケンスに変換し、幻想的なバックグラウンドミュージックを添えてください。HeyGenのテンプレートとシーンが迅速なスタートを提供できる方法と、メディアライブラリ/ストックサポートが創造的な自由をさらに高める方法を強調してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビジネスが魅力的な商品動画を作成するのを支援しますか？
HeyGenは、魅力的な商品動画を簡単に作成するための高度なAIビデオジェネレーターです。使いやすいインターフェースを使用して、商品説明や画像をダイナミックな動画コンテンツに変換し、効果的なビデオマーケティングのための動画作成能力を大幅に向上させます。
HeyGenは既存の商品画像やテキストをダイナミックな動画に変換できますか？
もちろんです！HeyGenは画像から動画への生成とテキストから動画への変換に優れています。単一の画像やスクリプトをアップロードすると、HeyGenが画像をアニメーション化し、AIボイスオーバーを生成し、プロフェッショナルな商品動画を制作して、コンテンツをより魅力的にします。
HeyGenはブランドの商品動画にどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？
HeyGenは、商品動画がブランドデザインを維持するための幅広いカスタマイズオプションを提供します。さまざまなテンプレートを利用し、テキストオーバーレイを追加し、バックグラウンドミュージックを選び、ブランド資産を組み込んで、視聴者に響く商品ハイライト動画を作成できます。
HeyGenは異なるプラットフォームでのビデオマーケティング戦略をどのように向上させますか？
HeyGenは、さまざまなプラットフォームに適したプロモーション動画を迅速に制作することで、ビデオマーケティング戦略を強化します。AIアバターやアスペクト比のリサイズ機能を活用して、Instagram Reelsを含むコンテンツを簡単に作成し、顧客のエンゲージメントを高め、コンバージョン率を向上させます。