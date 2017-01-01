忙しいShopifyストアオーナーをターゲットにした、魅力的な商品動画を作成するための30秒の活気ある商品ハイライト動画を作成してください。この動画は、商品の主要な特徴を鮮明でダイナミックなビジュアルで紹介し、現代的でアップビートなサウンドトラックで補完されるべきです。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、利点を明確にナレーションし、プラットフォーム全体でのアクセシビリティのために字幕/キャプションを追加してください。

ビデオを生成