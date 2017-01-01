Shopifyオンボーディングビデオジェネレーター：魅力的なビデオを素早く作成
スクリプトからのテキストを使用して、観客を魅了する素晴らしい商品ビデオを瞬時に生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
「販売を促進」するための最先端のコンテンツを求めるeコマースマーケターをターゲットにした、60秒の「プロモーションビデオ」を作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、大胆なグラフィックと魅力的で自信に満ちた「AIボイス」をナレーションに使用します。HeyGenの「AIアバター」がどのようにして主要な製品機能を提示し、マーケティングをより効果的で個人的なものにするかを強調します。
確立されたShopifyブランドがHeyGenを使用して「ブランドコンテンツ」をカスタマイズする方法を紹介する30秒の簡潔なビデオを開発してください。カスタムブランドカラーと控えめでインスパイアリングな背景音楽を使用した洗練されたモダンなビジュアル美学を目指します。「メディアライブラリ/ストックサポート」の柔軟性を示し、ユニークなアセットをシームレスに統合し、一貫したブランドアイデンティティを維持します。
忙しい起業家向けに、HeyGenを「AIビデオジェネレーター」として使用して迅速に「ビデオ作成」する力を示す50秒の簡単なチュートリアルを制作してください。ビジュアルスタイルはクリーンでユーザーフレンドリーで、画面上のテキストが明確で、親しみやすく励みになる声でナレーションします。「スクリプトからのテキストをビデオに変換」する機能を使用して、スクリプトを完全なビデオに変換する簡単さを強調し、自動「字幕/キャプション」を完備します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のクリエイティブなマーケティングビデオ戦略を強化できますか？
HeyGenは、先進的なAIビデオ生成を活用して、マーケティングビデオやプロモーションビデオを向上させる力を提供します。リアルなAIアバターと強力なテキストからビデオへの機能を利用して、魅力的なブランドコンテンツを迅速に作成し、アイデアを視覚的に魅力的な物語に変換できます。
HeyGenは私のeコマースストア向けに魅力的な商品ビデオを作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは高品質な商品ビデオを制作するために設計された優れたeコマース商品ビデオクリエーターです。私たちのプラットフォームは多様なビデオテンプレートとAIボイスオプションを提供し、製品を効果的に強調し、エンゲージメントを高める魅力的なショッパブルビデオを簡単に生成できます。
HeyGenを使用してビデオを作成する際のカスタマイズのレベルはどの程度ですか？
HeyGenは広範なカスタマイズオプションを提供し、ビデオ作成のあらゆる側面を調整することができます。ロゴやカラーのブランディングコントロールを利用し、豊富なストックメディアライブラリにアクセスし、ユニークなAIボイスとAIキャプションでビデオコンテンツをカスタマイズしてプロフェッショナルな仕上がりにします。
HeyGenはさまざまなコンテンツニーズに対してビデオ作成プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的なドラッグアンドドロップエディターと多様なビデオテンプレートを通じてビデオ作成を簡素化します。強力なAIビデオジェネレーターがプロセスを効率化し、ハウツービデオからテスティモニアルビデオまで、メッセージが常に明確で魅力的であることを保証しながら、効率的に制作できます。