Shopify広告動画メーカー：高コンバージョンの動画広告を作成
プロフェッショナルで高コンバージョンの製品動画を使用して、AI動画メーカーと豊富なテンプレートでeコマース広告を強化しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングの専門家を対象とした洗練された45秒のプロモーション動画を開発してください。これは、洗練されたモダンな美学と自信に満ちた明瞭なナレーションを取り入れています。この動画は「AI動画広告」生成の革命的な可能性を探り、企業がリアルな「AIアバター」を活用して製品やサービスを一貫して広範囲にわたって提示できる方法を示します。注目すべき機能はHeyGenの高度な「AIアバター」であり、従来の撮影制約なしに静的なスクリプトを魅力的な動画プレゼンテーションに変える方法を示します。
製品マネージャーやオンラインストアオーナー向けに設計された詳細な60秒の指導動画を作成してください。これは、明確で鮮明な製品デモンストレーションを特徴とし、心地よい情報的なバックグラウンドスコアに設定されています。この作品は、アイテムのアンボクシングから使用まで、あらゆる側面を強調する多様な「製品動画」の作成に深く掘り下げます。特にHeyGenの「ボイスオーバー生成」機能の力を強調し、ユーザーが複数の言語でプロフェッショナルなナレーションを簡単に追加できるようにし、製品説明を豊かにし、世界中の顧客の理解を向上させます。
ソーシャルメディアマネージャーやコンテンツクリエイターに最適なパンチの効いた15秒のソーシャルメディア広告を制作してください。これは、クイックカット、トレンドの音楽、大胆なテキストオーバーレイを特徴としています。この動画は、静止画像や短いクリップを「動画広告」に変換する緊急性と効果を強調し、「Instagram」などのプラットフォームでの使用を想定しています。主な焦点はHeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能であり、さまざまなソーシャルメディアチャネル向けにコンテンツを簡単に最適化し、すべてのプラットフォームで最大の可視性とエンゲージメントを確保する方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のShopify広告動画のクリエイティブプロセスを向上させますか？
HeyGenはeコマースビジネスが高品質なShopify広告動画を迅速に制作するのを支援します。私たちのAI動画広告メーカーは、魅力的な製品動画の作成を効率化し、あなたのクリエイティブが際立ち、効果的にコンバージョンを促進することを保証します。
HeyGenがソーシャルメディア広告の動画メーカーとして効果的な理由は何ですか？
HeyGenはリアルなAIアバターや豊富なテンプレートを含む高度なAI機能を提供し、ソーシャルメディア向けの魅力的な動画広告を作成します。プロフェッショナルな動画広告を簡単に生成し、オーディエンスの注目を集め、オンラインプレゼンスを向上させることができます。
HeyGenは複雑な編集スキルなしで製品動画を作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenの直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なメディアライブラリを活用すれば、素晴らしい製品動画を簡単に作成できます。テキストから動画への機能やブランディングコントロールを活用して、事前の動画編集経験なしで洗練されたコンテンツを制作できます。
HeyGenは動画広告キャンペーンのクリエイティブオートメーションをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、動画広告のためのボイスオーバー生成や字幕統合などのツールを提供することでクリエイティブオートメーションを促進します。これにより、コンテンツ制作を効率的に拡大し、新鮮で魅力的なクリエイティブを一貫して提供することで、キャンペーンのROIを向上させることができます。