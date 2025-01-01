配送ビデオメーカー: 魅力的な配送更新を作成

配送通知を魅力的なAIビデオに変換し、テキスト-to-ビデオ生成で顧客に情報を提供し、オンライン販売を促進します。

eコマース企業向けに、配送プロセスをプロフェッショナルに紹介し、売上を向上させるための45秒のダイナミックな配送ビデオを制作します。ビジュアルスタイルはモダンで洗練されており、パッケージが準備され出荷される様子を素早くカットし、アップビートでプロフェッショナルなナレーションを添えます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、マーケティングメッセージを魅力的なストーリーに簡単に変換しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングプロフェッショナル向けに、目立つ配送ビデオコンテンツを作成したい方のための30秒の活気あるビデオを作成します。ビデオは明るい色彩と魅力的なモーショングラフィックスを備えたエネルギッシュなビジュアルスタイルで、心を弾ませるバックグラウンドトラックと組み合わせます。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、外観と雰囲気を簡単にカスタマイズし、ブランドメッセージがすべての配送通知で際立つようにします。
サンプルプロンプト2
物流会社やカスタマーサービス部門向けに、透明性のあるコミュニケーションに焦点を当てた60秒の情報豊かなAIビデオを開発します。ビジュアルスタイルは、配送ポリシーや一般的なFAQを明確かつ簡潔に説明するフレンドリーでありながら権威あるAIヒューマンアバターを特徴とし、落ち着いたバックグラウンドミュージックでサポートします。HeyGenの高度なAIアバターを活用して、顧客への更新にパーソナライズされた信頼できる顔を提供します。
サンプルプロンプト3
オンライン小売業者やソーシャルメディアマネージャー向けに、迅速な更新のためのビデオを生成するのに最適な20秒の簡潔な説明ビデオを想像してください。このビデオは、太字のテキストオーバーレイとアップビートなロイヤリティフリーの音楽を備えたテンポの速い目を引くビジュアルスタイルを採用し、ソーシャルメディアプラットフォームに最適です。HeyGenの自動字幕/キャプション機能を活用して、音声なしでも配送ニュースを理解しやすくし、最大のリーチとアクセシビリティを確保します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

配送ビデオメーカーの使い方

AIを使ってプロフェッショナルな配送ビデオを簡単に作成し、配送詳細を明確に伝え、顧客満足度を向上させます。

1
Step 1
プロジェクトを作成
すぐに使えるビデオテンプレートを選択するか、スクリプトを直接入力してスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用し、配送ビデオの基盤を設定します。
2
Step 2
ビジュアルとアバターを選択
魅力的なAIアバターを選択し、メディアライブラリから関連するメディアを追加して、配送プロセスを効果的に示すビデオを強化します。
3
Step 3
ナレーションと字幕を生成
リアルなナレーション生成でスクリプトを生き生きとさせ、自動的に字幕/キャプションを追加して、メッセージがすべての視聴者に明確でアクセスしやすいようにします。
4
Step 4
エクスポートと共有
さまざまなプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して配送ビデオを完成させ、簡単にオーディエンスと共有します。

使用例

配送における顧客の成功を強調

.

配送サービスにおけるポジティブな顧客体験をフィーチャーしたインパクトのあるAIビデオを開発し、信頼を築き、新しいビジネスを簡単に引き付けます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして配送ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIビデオ技術を使用してプロフェッショナルな配送ビデオを簡単に生成できるようにします。直感的なAIエディターを使用してテキストをビデオに変換し、配送更新を簡単に魅力的なコンテンツに変換します。

配送ビデオを独自のブランディングでパーソナライズできますか？

もちろんです！HeyGenは、ロゴや色を追加するためのブランディングコントロールを含む広範なカスタマイズオプションを提供します。多様なビデオテンプレートやストック写真、グラフィックスを使用して、各ビデオをユニークにパーソナライズできます。

HeyGenは配送の説明ビデオにAIヒューマンアバターを追加することをサポートしていますか？

はい、HeyGenはリアルなAIヒューマンアバターやトーキングヘッドビデオを含めて、配送更新や説明ビデオをナレーションすることができます。メディアライブラリからクリップや写真をアップロードして、ビデオの視覚的な魅力を高めることも可能です。

HeyGenで標準の配送更新以外にどのようなビデオを生成できますか？

標準の配送更新以外にも、HeyGenは多目的なビデオメーカーであり、マーケティングやソーシャルメディア向けのビデオを生成できます。魅力的な説明ビデオや貨物ビデオを作成し、オンラインで共有する準備が整います。