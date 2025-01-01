出荷指示動画作成ツールで効率を向上

リアルなAIアバターを使用して、チームのために複雑な指示を簡素化する動的で魅力的な出荷トレーニング動画を作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
倉庫管理者とそのスタッフを対象にした45秒の簡潔な動画を開発し、出荷安全規制を満たすための新しい安全な梱包プロトコルを示します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで説明的であり、自信に満ちたAIアバターが主要な指示を伝えるために登場し、HeyGenの音声生成を利用して明確なコミュニケーションを実現します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネス向けに、特定の梱包材料を使用した国際出荷の準備方法を紹介する、視覚的に魅力的な60秒の出荷指示動画作成ガイドを作成します。動画は洗練されたモダンな美学を持ち、ブランドカスタマイズを組み込み、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して作成を効率化します。
サンプルプロンプト3
大型荷物を発送する際の必須手順である正確な測定とラベル付けを詳細に説明する、シンプルな30秒のハウツーガイドを作成します。動画はクリーンでステップバイステップのビジュアルスタイルで直接的な説明を行い、HeyGenの字幕/キャプションを効果的に使用してすべての視聴者にアクセス可能にします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

出荷指示動画の作成方法

AIを活用して、チームや顧客がすべてのステップを理解できるように、明確でプロフェッショナルなブランド指示動画を簡単に作成します。

Step 1
動画スクリプトを作成
詳細な出荷指示スクリプトを作成することから始めます。テキストから動画への機能が、テキストを魅力的な音声コンテンツに変換します。
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選び、視聴者に人間味を持って出荷プロセスの各ステップを案内します。
Step 3
ブランディングを適用
カスタムブランディングコントロールを適用し、ロゴやカラーを含めて、会社のアイデンティティを統合し、一貫したプロフェッショナルな外観を確保します。
Step 4
完成した動画をエクスポート
動画が完成したら、エクスポート機能を利用して、配信準備が整ったプロフェッショナルな出荷指示動画をダウンロードします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な指示を簡素化

複雑な出荷ガイドラインやハウツープロシージャを明確で理解しやすい指示動画に変換します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な出荷指示動画を作成するのに役立ちますか？

HeyGenは複雑な出荷指示をAIアバターと動的なテンプレートを使用して明確で魅力的な指示動画に変換します。直感的なテキストから動画への機能により、詳細なハウツーガイドを迅速に生成し、受取人が重要なステップをすべて理解できるようにします。

HeyGenがビジネスにとって効果的なAI動画生成ツールである理由は何ですか？

HeyGenは、先進的なAIを活用して高品質なコンテンツを効率的に作成するエンドツーエンドの動画生成プラットフォームを提供します。リアルな音声生成やブランドカスタマイズなどの機能を備え、会社のアイデンティティに完全に一致するプロフェッショナルな動画を制作できます。

HeyGenは包括的な出荷トレーニング動画や安全コンテンツを制作できますか？

もちろんです。HeyGenは効果的な出荷トレーニングや安全動画の作成に最適です。多様なAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、説得力のあるオンラインコンテンツを構築し、正確な音声生成で明確なコミュニケーションを実現します。

HeyGenはさまざまな指示動画でブランドの一貫性をどのようにサポートしますか？

HeyGenは強力なブランドカスタマイズオプションを提供し、eコマース販売者や倉庫管理者がすべての指示動画で一貫した外観と感触を維持できるようにします。ロゴやブランドカラーを統合し、豊富なメディアライブラリを活用して、すべての動画が独自のブランドアイデンティティを反映するようにします。