出荷指示ビデオジェネレーターで明確なハウツーガイドを作成

複雑な出荷ガイドラインをAIアバターを使用して簡単で魅力的な説明ビデオに変換します。

新規ユーザーや小規模ビジネスオーナーを対象に、HeyGenの「出荷指示ビデオジェネレーター」機能を活用する方法を示す90秒の説明ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、情報豊かなナレーションで視聴者をガイドし、「スクリプトからのテキストをビデオに変換」するプロセスを、魅力的な「AIアバター」を使って各ステップを説明します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
倉庫スタッフや物流コーディネーター向けに、繊細または大型のアイテムの適切な取り扱いに焦点を当てた2分間の詳細な「出荷ガイドラインビデオメーカー」チュートリアルを制作してください。この「説明ビデオ」は、落ち着いた正確な音声スタイルと明確な画面上のテキストを使用し、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して説明的なクリップを提供し、正確な「字幕/キャプション」でアクセシビリティを確保します。
サンプルプロンプト2
HeyGenの「ビデオテンプレート」の効率性を示すために、オペレーションマネージャーやトレーニング部門向けに60秒のダイナミックな「ハウツービデオ」ショーケースを開発してください。このビデオは、迅速なトランジションとアップビートなプロフェッショナルな「ナレーション生成」を特徴とし、異なる出荷シナリオのために複数のトレーニングモジュールを簡単に作成できることを強調します。
サンプルプロンプト3
国際的なeコマースチーム向けに75秒のデモンストレーションを設計し、HeyGenを使用して「出荷指示ビデオジェネレーター」コンテンツを作成する際のグローバルなリーチと一貫性を強調します。このモダンなビデオは、異なる言語を話す多様な「AIアバター」をフィーチャーし、「スクリプトからのテキストをビデオに変換」する機能を使用して正確性を確保し、HeyGenの「ブランディングコントロール」を通じて一貫したブランドアイデンティティを維持します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

出荷指示ビデオジェネレーターの使い方

プロフェッショナルでクリアな出荷指示ビデオを簡単に作成し、完璧な配送と顧客満足を実現し、効率を向上させます。

1
Step 1
説明スクリプトを作成
プラットフォームに直接、出荷プロセスの明確で簡潔な指示を書き込むか貼り付け、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なAIアバターから選び、視聴者に出荷手順を視覚的に案内し、指示を生き生きとさせます。
3
Step 3
ブランディングとメディアを適用
ブランディングコントロールを使用して、ロゴやブランドカラーを組み込み、メディアライブラリや自身のアップロードから関連するビジュアルを統合してビデオを強化します。
4
Step 4
ガイドをエクスポートして共有
自動的に字幕/キャプションを生成し、完成した出荷指示ビデオをさまざまなアスペクト比でエクスポートし、eコマースプラットフォームやトレーニングポータルで使用できるようにします。

使用例

複雑な指示を明確化

複雑な出荷プロセスや安全プロトコルを、理解しやすいAI生成の説明ビデオに簡素化し、エラーを減らし、明確さを向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして出荷指示ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、直感的なテンプレートとスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、詳細な出荷指示ビデオの作成を効率化するAIビデオメーカーです。私たちのプラットフォームは、ガイドラインを迅速かつ効率的に魅力的な説明ビデオに変換します。

HeyGenは説明ビデオの高度なカスタマイズをサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーを組み込むことができます。また、AIアバターや高品質なナレーション生成を活用して、プロフェッショナルなタッチを加えた出荷ガイドラインビデオメーカーコンテンツをパーソナライズできます。

HeyGenはハウツービデオにとってどのように効率的なツールですか？

HeyGenは、強力なメディアライブラリ、事前にデザインされたビデオテンプレート、使いやすいビデオエディターを提供し、制作を加速します。さらに、自動字幕/キャプションがアクセシビリティを向上させ、ハウツービデオを誰にでも理解しやすくします。

出荷ガイドライン以外のビデオを複数生成できますか？

はい、HeyGenの多用途なAIビデオメーカーは、出荷ガイドラインビデオだけでなく、魅力的なマーケティングビデオ、ソーシャルメディアコンテンツ、効果的なeコマースプロモーションを単一のプラットフォームから作成するのに最適です。